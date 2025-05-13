乾淨能源科技企業考慮「棄美赴歐」 憂補貼資格遭川普取消

隨著川普政府考慮撤回對乾淨能源的資金補助，先前在前朝拜登政府任內獲得補助資格的乾淨能源科技公司，現在傳出正考慮離開美國。

彭博資訊報導，曾在拜登任內擔任美國能源部貸款計劃辦公室主任的夏哈（Jigar Shah）表示，自從川普1月就任美國總統以來，許多原本受惠於拜登政府時期計畫的公司，如今正考慮將部分或全部業務轉移至美國以外地區。夏哈當時協助拜登政府挑選約400家有發展計畫的公司，每家公司可獲至少1億美元的補助與貸款，而他個人因推動乾淨能源轉型的貢獻，去年獲時代雜誌選入最具影響力人物名單。

夏哈表示，他已與歐盟官員展開洽談，研議這些企業把總部重新設在歐洲的事宜。他指出，這些公司中，約三分之二的總部設在美國，涉及的產業包括核能發電、熱泵與電池供應、碳捕捉與貯存，以及氫能等領域。

美國能源部發言人回應彭博，目前正在進行整個能源部的檢討，以確保所有行動符合法律、法院命令與川普政府的優先事項。

夏哈表示，對歐盟與英國而言，這是一次「千載難逢的機會」，能吸引具發展潛力的重要產業公司。他說，這些企業先前都經過「極為嚴格」的挑選程序，才能在拜登政府任內取得補助資格。

這是川普政府試圖削弱前政府環保政策、反而可能變成其他國家一大機會的最新跡象。歐洲先前已經表明，渴望吸納因川普政府削減支出而失業的科學家與產業專家。為此，歐盟執委會主席范德賴恩剛宣布一項規模5億歐元（5.63億美元）的獎勵措施，而法國總統馬克宏則表示法國將額外提撥1億歐元資金。

Jefferies分析師在7日的報告中指出，目前，歐洲許多乾淨能源科技公司正面臨財務困境，主要因電池與風力發電機價格下跌。此外，這些企業難以與產能過剩的大陸同業競爭。

然而，由於歐洲堅定致力於環保轉型，代表整個歐盟持續尋求支持關鍵產業。歐盟執委會發言人說，執委會正在制定一項新的國家補助方案，確保乾淨科技公司能擴大製造產能。