美左翼網紅在芝加哥機場遭扣留 被問到政治觀點

美國左翼網紅政治評論員派克（Hasan Piker）今天表示，他遭美國邊境官員拘留數小時，並被問到他的政治觀點。

派克在影音平台YouTube、串流平台Twitch和社群平台X上擁有數百萬粉絲，一向直言不諱批評以色列。他說，他昨天在芝加哥歐海爾國際機場（O'HareInternational Airport）被扣留兩個多小時。

法新社報導，美國總統川普政府正面臨愈來愈多批評，有人指稱聯邦探員對合法美國居民採取懲罰性行動，只因為他們表達一些進步觀點。

派克表示，他當時與官員的對話大致友好，但有一人詢問他對川普的看法，以及他是否接觸過巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）。

派克將一段影片發布在他的YouTube帳號上，說：「他問『你談論川普嗎？』我第一次覺得『這是個什麼問題？』」

「我就直接告訴他，說：『為什麼問這個…這和任何事有關係嗎？』」

派克說，他告訴這名官員：「我不喜歡川普。嗯，你打算怎麼辦？這受到憲法第一修正案保障。」美國憲法第一修正案保障人民的言論等自由。

派克堅稱，他在網路上發布的內容從未違法，只涉及受到美國憲法保護的言論。

倡議組織「捍衛權利與異議」（Defending Rights &Dissent）表示，邊境官員攔下政治評論員並盤問他們一些受到憲法保護的言論，令人「深感不安」。

這個組織表示：「這種濫用權力的行為冒犯了新聞自由。」

美國海關與邊境保護局（CBP）未立即回覆置評要求。