川普以軍機遣返移民 每飛行時數成本高達80萬元

今天發布的數據顯示，美國總統川普第2任期期間，美軍以軍機遣返移民的成本每小時達2萬6277美元（約新台幣80萬元），總花費來到2100多萬美元（約新台幣6.4億元）。

法新社報導，美國運輸司令部（US TransportationCommand）告訴聯邦參議員華倫（ElizabethWarren），1月20日至4月8日期間他們出動46架次的軍機支援遣返移民的任務。華倫把她提出來一連串問題的答覆，全數對外公布。

美國運輸司令部說，「總飛行時數為802.5小時，每飛行時數平均成本為2萬6277美元」，總額一舉突破2100萬美元。

華倫為聯邦參議院軍事委員會（Senate ArmedServices Committee）一員，她說，「每個美國人都應該對川普浪費軍事資源而感到憤怒」，還說川普把軍事資源浪費在「政治噱頭上，（但）我們並沒有因此更為安全」。

川普政府發動大規模打擊非法移民的行動，包括突襲、逮捕以及遣返移民。

川普同時部署額外數千兵力鎮守美國墨西哥邊界，並授權他們在若干情況下扣留移民。