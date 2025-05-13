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擬收卡達「飛行宮殿」當空軍一號惹議 川普：不收免費飛機「愚蠢」

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擬收卡達「飛行宮殿」當空軍一號惹議 川普：不收免費飛機「愚蠢」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統專機空軍一號12日停在馬里蘭州安德魯聯合基地的停機坪。法新社
美國總統專機空軍一號12日停在馬里蘭州安德魯聯合基地的停機坪。法新社

卡達計畫將一架波音747-8型客機贈送給美國國防部川普總統則打算拿來當總統專機空軍一號使用，引發各界質疑違法，且在道德上有爭議。川普先在自家社群媒體抨擊民主黨，12日再公開駁斥，稱拒絕這分價值4億美元（台幣約122億元）的禮物「愚蠢」。

卡達王室據打算贈送一架名為「飛行宮殿」的豪華波音747-8型飛機，可望在川普本周出訪時宣布。Axios報導，民主黨人對此加以譴責，川普卻滿不在乎，稱「我認為這是卡達一個很棒的舉動，我非常感激」，並表示，「我絕不會拒絕這樣一個提議」。

川普繼續表示，「我的意思是，我可能是個蠢人，說『不，我們不想要一架免費、很貴的飛機』」，並補充指出，「我認為這是一個很棒的舉動」。

面對ABC新聞記者追問圍繞接受卡達贈禮的道德顧慮，川普斥責對方，「你應該為問了這個問題感到丟臉」。

川普說，「他們正在送我們一架免費的飛機，我可以說，『不、不、不，別給我們』，我想付你10億美元、4億美元或其他什麼金額』。或者我可以說，『非常感謝你』」。川普指出，這分禮物不是要送給他個人，而是送給美國國防部。

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