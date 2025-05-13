擬收卡達「飛行宮殿」當空軍一號惹議 川普：不收免費飛機「愚蠢」

卡達計畫將一架波音747-8型客機贈送給美國國防部，川普總統則打算拿來當總統專機空軍一號使用，引發各界質疑違法，且在道德上有爭議。川普先在自家社群媒體抨擊民主黨，12日再公開駁斥，稱拒絕這分價值4億美元（台幣約122億元）的禮物「愚蠢」。

卡達王室據打算贈送一架名為「飛行宮殿」的豪華波音747-8型飛機，可望在川普本周出訪時宣布。Axios報導，民主黨人對此加以譴責，川普卻滿不在乎，稱「我認為這是卡達一個很棒的舉動，我非常感激」，並表示，「我絕不會拒絕這樣一個提議」。

川普繼續表示，「我的意思是，我可能是個蠢人，說『不，我們不想要一架免費、很貴的飛機』」，並補充指出，「我認為這是一個很棒的舉動」。

面對ABC新聞記者追問圍繞接受卡達贈禮的道德顧慮，川普斥責對方，「你應該為問了這個問題感到丟臉」。

川普說，「他們正在送我們一架免費的飛機，我可以說，『不、不、不，別給我們』，我想付你10億美元、4億美元或其他什麼金額』。或者我可以說，『非常感謝你』」。川普指出，這分禮物不是要送給他個人，而是送給美國國防部。