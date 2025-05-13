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卡達欲贈予價值逾百億元飛機引疑慮 川普回應：傻瓜才拒絕

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
圖為美國空軍一號總統專機。(美聯社)
圖為美國空軍一號總統專機。(美聯社)

美國總統川普打算接受卡達王室贈予的一架噴射機作為總統專機「空軍一號」使用，他今天駁斥此事引發的疑慮，還說若不接受這樣的禮物會是「傻瓜」。

綜合法新社與路透社報導，卡達王室提議捐贈一架價值4億美元（約新台幣121億元）的波音747-8型飛機供川普作為空軍一號（Air Force One）使用，引發嚴重的道德和安全疑慮，但川普對這些質疑輕描淡寫。

78歲的川普在白宮被問到卡達是否期望換得任何東西時對記者說：「這是了不起的舉動…我絕對不會拒絕這樣的提議。我的意思是，傻瓜才會說『不用，我們不要一架免費而且很貴的飛機』。」

航空巨擘波音公司（Boeing）簽約同意提供兩架新的空軍一號飛機以取代現有老舊機型，但川普多次抱怨進度延誤和成本超支。

被問到卸任後是否會以個人身分使用卡達贈予的飛機時，川普特別憤怒地對提問記者說：「你該為這個問題感到不好意思…他們要給我們一架免費飛機。我可以說，不不不，別白給，我要付10億美元或4億美元，不管多少錢。我也可以說，非常感謝。」

共和黨籍的川普說，這架飛機未來會被捐給他的總統圖書館作為展示品，和前總統雷根（RonaldReagan）圖書館展示一架退役空軍一號飛機一樣。

卡達旋即試圖淡化爭議，稱這架飛機不是禮物。卡達駐美媒體專員安薩里（Ali Al-Ansari）說：「卡達國防部和美國國防部正研議可能轉讓一架飛機暫時作為空軍一號使用。」

但這項計畫引發嚴重道德問題，因為美國憲法禁止政府官員收受「任何國王、親王或外國」的禮物。

使用一架外國政權捐贈的飛機作為高度敏感的空軍一號，也引發嚴重安全疑慮。空軍一號設計目的是在美國遭受攻擊時可作為總統的行動指揮中心。

民主黨人紛紛抨擊這項計畫。布克（CoryBooker）、夏茨（Brian Schatz）、昆斯（ChrisCoons）、墨菲（Chris Murphy）等聯邦參議院外交委員會4名成員發布聲明說：「任何總統收受外國政府這種價值4億美元的禮物，都會製造明顯的利益衝突。」

他們還說，此事也「帶來嚴重國家安全問題，招致外國影響力，並破壞大眾對我國政府的信任」。

然而川普和白宮聲稱，卡達的飛機是送給美國國防部的禮物，這也可以規避憲法疑慮。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）說，卡達「殷勤提議」捐贈一架飛機給五角大廈，但「還在研議法律細節」。

她接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「任何對本屆政府的捐贈都完全依循法律規定，我們致力盡可能實現透明，且會繼續這麼做。」

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