白宮：川普政府依法處理卡達贈機 不擔心被要求回饋

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

白宮新聞秘書李威特今天表示，有關阿拉伯國家卡達提議贈送美國國防部1架波音飛機作為總統座機，川普政府將依法行事，也不擔心卡達可能要求某種回報。

路透社報導，李威特（Karoline Leavitt）接受美國福斯新聞台（Fox News）訪問時表示：「卡達政府熱情提議捐贈1架飛機給美國國防部，相關法律細節仍在努力解決。」

1名聽取過相關簡報的消息人士昨天告訴路透社，川普（Donald Trump）政府有意接受卡達王室贈送1架美國波音公司（Boeing）747-8型飛機作為禮物，且這架飛機將改裝為呼號「空軍一號」（Air Force One）的美國總統座機。這將會是美國政府收受過最昂貴的禮物之一。

李威特受訪時強調，川普政府對於任何捐贈都是以完全合法方式處理，「我們承諾以最大透明度行事，也將繼續這麼做」。

當李威特被問到，白宮是否擔心卡達可能因此要求某種回饋，她回答：「一點也不。因為他們了解川普總統，他們知道他只會在顧及美國大眾利益下才會行動。」

根據上述消息人士說法，卡達贈送的這架飛機最終要等到川普卸任後才會捐給他的總統圖書館。1架全新的747-8型商用飛機要價約4億美元（約新台幣121億元）。

卡達 川普 美國

延伸閱讀

要出席俄烏會談？川普稱考慮前往土耳其伊斯坦堡

川普稱周末可能和習近平對話、不想傷害中國

美中互降關稅意味休戰？陸學者：川普可能打「台灣牌」

美財長肯定中方回應芬太尼問題 稱談判進度即時回報川普

相關新聞

要出席俄烏會談？川普稱考慮前往土耳其伊斯坦堡

英國天空新聞報導，俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基有可能15日於土耳其伊斯坦堡會談，美國總統川普表示，他也考慮飛往伊斯...

接受卡達贈送「空軍一號」將違憲？川普有法律漏洞可鑽

美國總統川普本周將訪問卡達、阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯等3個中東富國，行前美國媒體披露，川普計畫接受卡達王室贈送的一架波音747-8「空中宮殿」豪華客機當作「空軍一號」使用，並在他即將卸任時捐贈給川普總統圖書館，供他卸任後使用。

美國即食食品爆李斯特菌症疫情 兩州至少10人染病住院

美國聯邦政府官員表示，至少已有10人因食用遭李斯特菌（Listeria monocytogenes）汙染的即食食品而染病...

紐瓦克機場又故障 所有航班停飛45分鐘 大規模延誤

紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport，EWR)11日上午再度出現...

川普明訪中東3國商談多項議題 拚拉1兆投資…但不會訪以色列

川普總統本周將出訪中東三國，是他第二任期首次出訪海外，預計會和當地盟友國家領袖商談石油、貿易、投資、軍事等多項議題，希望...

自願遣返可領千元 川普簽行政令啟動 律師協會這麼說…

川普總統9日表示，他已簽署行政命令，啟動供非法居留美國的移民自願離境計畫，這些人只要現身機場，就可以免費搭機前往美國以外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。