要出席俄烏會談？川普稱考慮前往土耳其伊斯坦堡

英國天空新聞報導，俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基有可能15日於土耳其伊斯坦堡會談，美國總統川普表示，他也考慮飛往伊斯坦堡。

川普表示：「我正考慮飛去那裡（土耳其伊斯坦堡）。如果我認為有事情會發生，那就有可能飛過去。我們必須把這件事完成。」

川普說，美國政府正非常努力設法結束俄烏戰爭這場血腥衝突。他也表示，他相信俄國會同意和烏國停火30天。

川普預定13日至16日訪問沙烏地阿拉伯、卡達與阿聯等中東三國，除了經濟商務議題，也將談到加薩走廊和葉門武裝團體青年運動的區域衝突。