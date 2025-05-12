怕你等太久 川普發文提早宣布答案：藥價將降59%
美國總統川普12日在他Truth Social的最新貼文中寫道，美國的藥品價格將降低59%。而且不止於此，「汽油到能源、雜貨等所有其他成本都下降了」。「沒有通膨」。
川普稍早已貼文預告，他將在美東時間12日上午9時簽署這項行政命令。他並預測，美國的藥價可能會降價30%至80%，但顯然他已等不及到9點，提早公布答案。
他也在稍早的貼文中表示，「為了公平起見，全世界的藥價可能會上漲，這會是多年來首度讓美國獲得公平對待」。
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