美國即食食品爆李斯特菌症疫情 兩州至少10人染病住院

美國聯邦政府官員表示，至少已有10人因食用遭李斯特菌（Listeria monocytogenes）汙染的即食食品而染病；加州1家生產商正主動召回旗下的數種產品。

美聯社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）10日表示，這波疫情與加州聖費南多（San Fernando）Fresh & Ready Foods LLC公司的即食食品有關，聯邦、州政府與地方官員正在調查。染病的10人分別來自加州與內華達州，他們需要住院治療。

FDA表示，受汙染的產品在亞利桑那州、加州、內華達州與華盛頓州的零售店與餐飲服務銷售據點販售，其中包括醫院、飯店、便利商店、機場與航空公司等。

李斯特菌的感染症狀通常會在食用受汙染食物2週內出現。輕微症狀包括發燒、肌肉痠痛、噁心、疲倦、嘔吐和腹瀉；嚴重的話會出現頭痛、頸部僵硬、意識混淆、失去平衡感、痙攣等症狀。

聯邦政府官員表示，他們去年就開始調查李斯特菌症疫情，但當時缺乏足夠證據可斷定感染源。FDA調查人員4月在Fresh & Ready Foods公司採集的樣本中驗出相同菌株，因此重啟調查。

FDA發現，10名患者中有6人感染李斯特菌症之前曾經住院治療。至少3家治療這些患者的醫療機構曾供應Fresh & Ready Foods生產的食品。