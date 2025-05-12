德州擬禁中國人等非公民置產 反對人士憂助長歧視

美國德州恢復推動禁止中國人和其他非公民身分者購買房地產的法案即將完成立法程序，反對人士為此發起抗議行動，聲稱此舉將挑助長對少數族群的歧視。

這項立法先前曾於2023年闖關失敗，但自從共和黨籍總統川普挾反移民和反中國政策重返白宮以來，這項法案在共和黨領導的德州獲得新的動力。

法新社報導，這項德州參議會第17號法案（SB17）禁止來自被美國視為構成國安威脅國家的多數非公民人士購置任何房地產。

名單上的國家目前包括中國、伊朗、北韓及俄羅斯，但近日修法允許川普親密盟友、州長艾波特（Greg Abbott）自由加入其他國家。

發起這項法案的德州眾議員海夫納（Cole Hefner）主張，推動法案「關乎確保德州土地和自然資源…不會受到想要傷害我們的敵對國家及壓迫性政權侵害」。

數以百計抗議民眾昨天走上德州首府奧斯汀（Austin）街頭，高舉寫有「停止仇恨」和「住房也是人權」等標語。

非營利組織「德州亞裔正義組織」（Asian Texansfor Justice）共同創辦人易艾莉絲（Alice Yi，音譯）說：「如果你只因為他們的出身和原籍國而制定法律針對特定族群，那就是一項種族歧視法案。」68歲的她說：「這也是我們的國家。」

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）數據，2023年亞裔人口約占德州總人口6%，也就是3130萬人中有170萬名亞裔人士，且亞裔人口正在德州迅速成長。

「德州多元文化倡議聯盟」（Texas MulticulturalAdvocacy Coalition）成員黃艾琳（Eileen Huang，音譯）指出，不是每個人都是間諜，也不是每個人都與祖國有關聯。她說，「許多人是逃離祖國。為什麼？因為他們不認同」祖國的領導階層。

德州議會眾議員吳元之（Gene Wu）表示，合法永久居民的豁免權保障不夠完善。

他向法新社表示：「他們（當局）接受綠卡持有人和公民，但問題在於你要是沒辦法證明你能永久居住在這裡，就無法成為綠卡持有者或公民。」

在中國出生的吳元之說，「人們並不知道亞裔之間的差別，他們只看到亞洲面孔…這將代表對所有亞裔的全面歧視」。

SB 17法案9日在德州眾議會通過，但由於有若干修正，接下來仍需再度回到參議會進行表決。