史上最貴贈禮！卡達送122億元豪華飛機惹議 川普回應了

卡達王室計畫贈予美國國防部一架波音747-8型巨無霸噴射機，可能作為總統川普座機「空軍一號」使用，消息引發美國跨黨派質疑有道德和違法之虞。對此，長久不滿波音延誤交付空軍一號的川普，11日晚間在社群發文回應，狠酸民主黨人強逼政府花大錢買飛機。

紐約時報引述多名知情美國官員表示，川普計畫接受卡達王室捐贈的豪華波音747-8型飛機，並且升級為臨時用「空軍一號」，這將成為美國政府有史以來收受最昂貴的外國贈禮之一。一架全新波音747-8商用飛機市價約為4億美元，約台幣122.1億元。

此消息在美國政壇掀波，民主黨議員和多個廉政倡議團體表達強烈不滿，甚至有一些共和黨人私下也擔心恐引發道德層面質疑。

對此，川普當日稍晚在真實社群發文回應：「國防部將免費獲贈一架747飛機作為禮物，暫時取代已有40年歷史的空軍一號，這筆交易非常公開透明，這讓狡猾的民主黨人不爽，他們堅持我們要自己花大錢買下這架飛機。花錢誰不會啊！他們真是世界級的魯蛇！」

白宮也強調，所有接受的贈禮都將完全依法辦理。一名卡達官員則表示，該提議仍在討論中。

一名知情人士透露，卡達原本打算直接將飛機捐給川普的總統圖書館，不過政府律師認為可能違反美國憲法的「外國薪酬條款」，該條款禁止聯邦官員在未經國會批准的情況下接受外國政府的金錢或利益。

一名美國資深政府官員表示，目前國防部已判定可以收受這架飛機。另有兩名知情人士透露，白宮法律顧問沃林頓（David Warrington）及司法部長邦迪（Pam Bondi）主導的審查認定，由川普總統圖書館接受該架飛機的安排符合法律規定。邦迪過去曾擔任政策遊說者，卡達曾是其客戶之一。

一名高級官員表示，飛機預計交給位於德州的軍工承包商L3 Harris進行改裝，待政府核准飛機的獲取方式後即可展開作業。若飛機轉交順利進行，預計年底前就能完成軍用升級，屆時川普可望在任內使用這架飛機。

川普目前擁有的私人飛機「川普一號」（Trump Force One）是一架1990年代初服役的老舊波音757，原由微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）所擁有，川普於2011年購入。

如果卡達的747-8計畫成行，也將實現川普長久以來希望更換空軍一號的願望，原因是美國政府與波音簽訂的新機合約一再延宕。川普當選後不久，便對波音承包打造兩架新空軍一號進度延誤與預算超支問題感到不滿。

目前現役的兩架空軍一號機齡超過30年，維修頻繁，有時甚至需花上數月時間。