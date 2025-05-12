移美捷徑「川普金卡」要來了？馬斯克：正默默測試系統

美國億萬富豪、特斯拉執行長馬斯克在社群平台X上發文說，美國總統川普的「金卡」簽證方案，正在默默進行測試，以確保整個系統能正常運作。

馬斯克寫道：「一旦全部測試完成，將會由總統宣布，向公眾推出。」

川普2月時計劃推出「金卡」方案，提供富裕的外國人付錢更快取得美國公民權的途徑，外國人只要在美國投資達500萬美元（約台幣1.64億元），就能獲得永久居留權。

目前，美國的EB-5類移民簽證規定，投資至少80萬美元（約台幣2,600萬元），並且創造10個就業機會，即可獲得美國居留權「綠卡」，但川普認為這樣的投資金額太低，計劃取消EB-5，轉而推動投資移民金卡。