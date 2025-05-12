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螺旋蠅防治爭議 美國限制墨西哥牲畜進口

中央社／ 墨西哥市11日綜合外電報導

美國官員今天表示，由於主要貿易夥伴之間存在病蟲害防治爭議，美國將暫停從墨西哥進口牲畜15天。

法新社報導，美國總統川普政府4月底警告，除非墨西哥採取行動協助控制螺旋蠅（screwworm fly）疫情，否則美國將採取限制進口措施。這種蠅類的食肉幼蟲可能致使牛隻死亡。

墨西哥農業部長貝爾德格（Julio Berdegue）今天說，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）向他表示，「邊境將對出口牲畜關閉15天，以檢視針對防治螺旋蠅的聯合策略」。

貝爾德格在社群媒體X表示：「我們不同意這項措施，但我們有信心能在更短時間內達成協議。」

羅林斯在聲明中表示：「一旦看見監控與杜絕措施有所強化，以及這些行動的正面成果，我們將致力開放邊境進行牲畜貿易。」

羅林斯補充說：「這與政治或對墨西哥的懲罰無關，而是與食品和動物安全有關。」

美國去年也曾因與螺旋蠅疫情相關的類似擔憂，對來自墨西哥的牲畜實施類似封鎖。

值此之際，美國揮下關稅大刀，導致與鄰國間的貿易緊張局勢加劇。

根據美墨兩國政府估計，墨西哥去年出口超過100萬頭牛隻到美國。

墨西哥 美國 農業部

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