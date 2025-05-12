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日本拒絕川普汽車關稅！首相石破茂：談判以全面0%關稅為目標

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相石破茂11日在富士電視台節目中重申，日美貿易談判以「全面取消關稅」為目標。圖為石破上月30日拜訪菲律賓海巡署位於馬尼拉的總部。路透
日本首相石破茂11日在富士電視台節目中重申，日美貿易談判以「全面取消關稅」為目標。圖為石破上月30日拜訪菲律賓海巡署位於馬尼拉的總部。路透

路透報導，日本首相石破茂11日在富士電視台晨間節目重申，日本與美國的貿易談判以「全面取消關稅」為目標，並也透露「相關討論已逐漸整合」，且稱日本與美國總統川普之間的關係「出乎意料良好」。

石破在節目上提到，美國與英國8日達成貿易協議，雖然美國降低對英國汽車的高額關稅，但仍保留10%基本關稅。

對此，石破認為「這是一種貿易協議的模式」，但他強調「日本應該以0%關稅為目標」。

石破指出，高額汽車進口稅將導致美國消費者買車變貴，他補充說：「為了美國經濟著想，這些關稅是否也該降低？」川普9日表示，即使達成貿易協議，美國仍將維持10%的基本關稅，不過若對方國家提出具吸引力的條件，部分商品可能豁免。

目前，日本出口美國汽車被課25%關稅，其他日貨則課24%對等關稅。

川普 日本 美國

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