川普稱國防部將獲贈「免費」飛機 引發道德質疑

據報美國總統川普打算接受卡達贈予一架波音747-8型（Boeing747-8）巨無霸噴射機，可能作為總統座機「空軍一號」使用；不過卡達表示，尚未就此做出最終決定。

美聯社報導，川普今晚在社群媒體發文說：「國防部將免費獲贈一架747飛機作為禮物，暫時取代已有40年歷史的空軍一號，這筆交易非常公開透明，這讓狡猾的民主黨人大為惱怒，他們堅持我們要自己花大錢買下這架飛機。」

卡達政府承認雙方確實曾就「可能轉讓」一架飛機作為川普暫時的總統座機一事進行討論，但否認這架飛機是送給川普的「禮物」，也還未做出最終決定。

消息曝光後數小時，卡達駐美媒體專員安薩里（AliAl-Ansari）在聲明中澄清：「有關卡達將在川普總統訪問期間贈送一架飛機給美國政府的報導並不精確。」

聲明表示：「卡達國防部與美國國防部目前正在考慮將一架飛機暫時用作空軍一號的可能性，但此事仍由雙方的法律部門審核中，尚未做出任何決定。」

美國廣播公司新聞網（ABC News）和「紐約時報」報導，相關計畫預計將在川普本週出訪卡達等3個中東國家時宣布。

法新社與路透社等外媒報導，是否接受這項饋贈在美國政壇引發道德爭議，因為此舉可能違反防止政府貪污而設的法律。

美國極右派川普盟友盧默（Laura Loomer）說，接受卡達贈送的飛機將為川普政府帶來「污點」。

她在社群平台X發文說：「我們不能接受穿著西裝的聖戰分子贈予的4億美元『禮物』。卡達資助的哈瑪斯（Hamas）與真主黨（Hezbollah）這些伊朗代理人，殺害了美國軍人。」

民主黨全國委員會（Democratic NationalCommittee）表示，此舉證明川普利用總統職位謀取個人利益。

民主黨全國委員會在致支持者的電郵中表示：「當勞工家庭面臨節節高升的物價與空蕩蕩的貨架時，川普卻仍致力於讓自己與他的億萬富翁金主致富。」

多名民主黨籍國會議員也強烈抨擊這項計畫。

民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）稱此舉「極度非法」；眾議員莫里森（Kelly Morrison）也表示，這樣的贈與等同於「明目張膽的貪污」，是不道德的「賄賂」，為美國憲法所禁止。

然而消息人士告訴美國廣播公司新聞網，白宮和司法部認為這項饋贈並非以換取任何特別利益或行動為前提，不構成賄賂。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在聲明中說：「外國政府贈予的任何禮物，均在完全遵守所有適用法律的前提下接受。川普政府致力於完全透明。」

美國廣播公司新聞網引述消息人士報導，白宮顧問辦公室與司法部的律師已完成分析，認為由美國國防部接受這架飛機，並於日後移交給川普的總統圖書館，是合法且合憲的舉措。