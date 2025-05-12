川普預告下令壓低藥品價格 估降價30%-80% 亞洲製藥股倒一片

美國總統川普表示，他將簽署行政命令壓低美國處方箋藥物的價格，將規定美國民眾支付的藥價不得高於全球最低價國家的水準。

川普在社群媒體上發文表示，他將在美東時間周一上午9時簽署這項行政命令。

川普預測，美國的藥價可能會降價30%至80%，同時表示，「為了公平起見，全世界的藥價可能會上漲，這會是多年來首度讓美國獲得公平對待」。

川普表示，他將著手推動所謂的「最惠國政策」，即「美國支付的價格將與全球任何一個支付最低價格的國家相同」，美國的醫療照護成本將以「先前從未想像過的幅度」降低。

消息出爐後，在美國有銷售產品的製藥業者股價在12日盤中大跌，包括澳洲生技公司CSL一度重挫3%，彭博資料顯示，該公司97%的年營收來自美國；日本武田藥品股價重挫5%、安斯泰來製藥（Astellas）和衛采製藥（Eisai）分別下跌2.4%和2%，這三家公司的北美營收在整體營收占比分別達52%、45%與34%；南韓生物製藥公司賽特瑞恩（Celltrion）、SK Biopharmaceuticals、柳韓洋行（Yuhan）和三星製藥股價都下跌。

美國民眾支付的藥物價格是全世界最高的，帶動了創新並促進製藥業的發展。藥廠已表示，改革這樣的體系將將大幅削減其營收，並扼殺具有潛力延長和改善人類壽命的突破性療法的相關開發。

川普在推文中提到了製藥業的觀點，但他說，這代表「美國當了冤大頭」，在沒有理由的情況下就承擔了這些成本。

根據2022年由前總統拜登推動通過的通膨削減法，美國政府已開始針對一些被納入聯邦醫療保險給付的高價藥物進行價格談判，未來每年還會把更多藥品納入談判範圍。前兩輪藥價談判尚未涵蓋必須由醫師施打的藥物，但下一輪談判可能會予以涵蓋。