美中貿易談判「重大進展」 因欠缺細節看不到重大突破

投資人樂見美中貿易談判釋出和解訊號，籠罩金融市場的不確定性頓時煙消雲散。不過，細節尚未揭曉，多數人也不預期短期內會有重大突破。

美國財政部長貝森特周日表示，這次周末會談「取得重大進展」，但他對具體協商內容透露不多，僅說周一會再舉行簡報說明細節。美國貿易代表葛里爾則暗示雙方已有所共識，但同樣未提供細節。

葛里爾說：「重要的是要理解，我們這次能這麼快達成共識，某種程度上反映雙方的歧見或許沒外界想得那麼大。」不過他也強調，川普政府的首要目標是縮小對中貿易逆差。美國去年對中貿易逆差創下2,630億美元新高。

葛里爾說：「我們有信心，這次和中方達成的協議，將有助於解決這場被我們視為國家級危機的問題。」

北極星投資管理公司（North Star Investment Management）投資長庫比（Eric Kuby）說：「這是朝正確方向邁進的一步，可見雙方都有意尋求建設性的結論，並改善貿易關係。」

他說：「雖然細節還不明朗，但整體走向看起來是合作大於對抗，這應該被視為正面訊號。」

TD證券美國利率策略主管哥德堡（Gennadiy Goldberg）說：「市場可能會因為協議達成某種共識而受到激勵，但還是得看後續細節。」

他說：「近來資產價格走勢已反映市場對貿易協議抱持某種樂觀。如果真有協議，這樣的定價就站得住腳。但風險在於，若協議內容不如預期充實，市場可能會失望。」

Cresset Capital創始合夥人暨投資長艾布林（Jack Ablin）說：「我不確定光憑今天聽到的內容就該按下『買進』，但如果美中能有實質進展，我認為市場會買單。」

WisdomTree資產管理公司量化投資主管任麗倩（Liqian Ren）表示，美中雙方可能都想、甚至都需要達成協議，但她指出，現在這個階段，雙方都沒有太大誘因要迅速行動。她說：「目前雙方仍想觀察對方如何因應負面壓力。」「當下市場對美中能達成什麼協議、進展速度多快，恐怕過於樂觀。」