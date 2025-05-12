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美媒：川普將接受卡達饋贈豪華客機作為空軍一號

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
圖為卡達航空客機。（非新聞所指客機） 圖／路透
圖為卡達航空客機。（非新聞所指客機） 圖／路透

儘管美國憲法針對總統接受饋贈有嚴格規定，美國媒體今天披露，總統川普打算接受卡達王室贈與一架豪華的波音噴射機作為總統座機空軍一號，並於卸任後繼續使用。

率先披露這項消息的美國廣播公司新聞網（ABCNews）稱這架波音747-8型（Boeing 747-8）巨無霸噴射機為「飛行宮殿」（flying palace），可能是美國政府曾經收到過的最昂貴禮物。

法新社報導，美國憲法的薪酬條款（EmolumentsClause）禁止政府官員收受「來自任何國王、親王或外國」的禮物。

但川普計劃卸任後將客機移交給他的總統圖書館，以規避相關法律。

根據美國廣播公司與「紐約時報」（The New YorkTimes）報導，這項計畫將於川普本週出訪卡達等3個中東國家時宣布。

接受饋贈恐引發重大道德爭議，因為這顯然違反政府防貪腐相關法律。然而消息人士告訴美國廣播公司，白宮和司法部認為這項饋贈並非以換取任何特別利益或行動為前提，不構成賄賂。

他們指出，這架客機會先交給美國空軍，之後移交給川普的總統圖書館，並非饋贈任何個人，因此並不違憲。

白宮沒有立即回應法新社的置評請求。

民主黨全國委員會（Democratic NationalCommittee）表示，此舉證明川普利用總統職位謀取個人利益。

美聯社報導，卡達政府承認與美國討論「可能轉讓」一架飛機臨時作為川普空軍一號（Air ForceOne）之用，但否認這架客機「將被贈與」或最終決定已經拍板。

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