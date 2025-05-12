美伊結束第4輪核談判 濃縮鈾僵局未開但同意續談

中央社／ 馬斯開特11日綜合外電報導

伊朗美國今天結束在阿曼的核子談判，儘管在濃縮鈾這項公開僵局上沒有明顯突破，不過雙方證實計劃展開進一步談判。

法新社報導，雙方於近一個月前啟動這項談判後，這是第4輪，也是自從華府2018年於總統川普首度執政期間退出指標性的伊朗核子協議以來，兩個敵對國家進行的最高階官方接觸。

雙方都表示前3輪談判已有進展。伊朗今天指出，會議「艱難但是有幫助」；一名高階美國官員則表示華府「受到鼓舞」。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在X平台發文稱，談判有助於「更理解彼此立場，以及找出合理且務實的方法來處理分歧」。

貝卡伊稍早表示，談判人員將會力促美國放寬制裁。

不願意具名的上述美國官員指出，華府「受到今天的成果鼓舞，期待我們的下一場會議，那將於不久的將來展開」。

貝卡伊表示，「下一輪將由阿曼進行協調並且宣布」、「第5輪談判將於雙方向其領導層請示之後召開」。

根據該名美方官員，今天的談判「以直接和非直接方式進行，歷時超過3小時」、「達成繼續往前推進的共識」。

率團對美談判的伊朗外交部長阿拉奇（AbbasAraghchi）於會後重申伊朗「必須維持」其濃縮鈾立場，強調「在此一議題上沒有妥協的空間」。

伊朗 美國 華府

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