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美財長貝森特：與中國談判取得重大進展 細節周一公布

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11日表示，和中國大陸為緩和貿易緊張，在瑞士進行的兩天談判取得「重大進展」。他和美國貿易代表葛里爾表示，更多細節將於周一（12日）公佈。

貝森特和葛里爾11日與中國大陸國務院副總理何立峰於瑞士日內瓦進行兩天會談，為美國總統川普對中國產品加徵145%關稅、並引發北京對許多美國產品徵稅125%後，雙方高層官員首度面對面接觸。

貝森特表示，他可能在周一提供更多細節，「我很高興報告，我們在美中的非常重要貿易會談中，取得重大進展」。葛里爾則說，雙方歧見沒有原本所想的那麼大。

貝森特說，他已告知川普談判的進展，周一可能會有細節的完整簡報。

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