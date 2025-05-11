川普刪減經費施壓、挺巴示威學生遭逮捕 哥倫比亞大學動盪中結束學期

由於美國白宮指控哥倫比亞大學與其他常春藤盟校（Ivy League）是「覺醒意識」與反猶太、反美情緒的溫床，並大幅削減聯邦補助，學期即將結束之際，哥大校園瀰漫危機氣氛。

法新社報導，29歲哥倫比亞大學（Columbia University）國際學生比利亞娜（Biliana）正在準備期末考，但她非常擔心自己可能被移民警察逮捕。

比利亞娜說：「這種情況真的太可怕了…你什麼都不能說，也無法（在社群媒體上）分享任何事。基本上，我們只是想正常上課」。她因恐懼而要求法新社不要寫出她的真實姓名，甚至也不能透露她來自哪個拉丁美洲國家。

上週，哥大再度爆發挺巴勒斯坦抗議活動，80名示威學生遭警方逮捕。

比利亞娜說，她會盡量遠離這類示威，因為她擔心自己若出現在現場照片，就可能被錯誤地與活動聯繫起來。

美國國務卿盧比歐（Marc Rubio）表示，官員正重審「破壞分子」的簽證，因為美國不歡迎力挺巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的「暴徒」。

目前全美有數以百計國際學生面臨簽證吊銷的威脅，還有一些學生因參與挺巴示威到違反交通規則等各種因素成為攻擊目標，不少學生遭到逮捕。

最近剛當選的哥大學生會會長沃爾夫（Oscar Wolfe）表示：「無論國際學生是否有參與示威，他們的焦慮程度一定會明顯上升。」

沃爾夫指出：「這不僅是對哥大的攻擊，也是對公民社會攻擊的開端。」

哥大本月6日表示，由於總統川普削減4億美元（約新台幣121億元）補助款，校方將裁減約180名研究人員。

目前該校正與當局談判，但哥大代理校長希普曼（Claire Shipman）表示，近180名完全或部分受聯邦撥款工作的同事將失去工作。

專門研究國家機密的哥大歷史學教授康納利（Matthew Connelly）告訴法新社，他接獲通知，稱美國國家人文科學獎助會（National Endowment for the Humanities，NEH）取消了2項補助金，「但未說明真正的理由」。

康納利強調自己不會放棄，「大學成為被針對的目標，因為我們所做所為都與川普政府目標背道而馳。如果我們停止教學…或停止研究，那就是把勝利拱手讓給他們。」