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美大學土籍生挺巴勒斯坦遭撤簽證被捕 獲釋返抵麻州

中央社／ 波士頓10日綜合外電報導

美國麻州塔弗茲大學土耳其籍學生奧茲圖克因總統川普打擊校內挺巴勒斯坦運動遭撤銷簽證，並被聯邦幹員逮捕，她在路易斯安那州移民拘留中心度過6個多星期後，今天返回麻州。

奧茲圖克（Rumeysa Ozturk）獲釋後，今天抵達波士頓洛根國際機場（Logan International Airport）時告訴記者，法官昨天下令立即釋放她，她很高興能回到學校和社區。

她在與律師以及議員舉行的記者會上表示：「這對我來說是一段很難熬的時期。」

奧茲圖克感謝支持者，包括寫信給她的教授和學生，並敦促民眾不要忘記仍被關押在拘留中心的數百名其他女性。

她說：「美國是世界上最偉大的民主國家。我對美國的司法制度充滿信心。」

現年30歲的奧茲圖克是麻薩諸塞州（Massachusetts）塔弗茲大學（Tufts University）的博士生，她在校刊「塔弗茲日報」（The Tufts Daily）發表與他人共同撰寫的1篇文章，內容針對以色列在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）統治的加薩走廊（Gaza Strip）發動戰爭引起校內學生憤怒，批評校方的處理方式。

之後奧茲圖克的學生簽證遭到美國國務院撤銷，她並在3月25日於人行道上被蒙面的幹員逮捕，影片在網路上流傳掀起民眾怒火，也令人更加擔憂川普執政下的美國言論自由及正當法律程序是否獲得遵守。

加薩走廊 川普 巴勒斯坦 美國

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