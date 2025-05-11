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美墨邊境母親節團聚活動被迫取消 移民家庭抗議

中央社／ 墨西哥華雷斯城10日綜合外電報導

被美墨邊境分隔兩地的家庭，今天在邊界兩側舉行示威活動。原定在邊界舉行的母親節團聚活動，因為美國總統川普激進的反移民政策被迫取消。

法新社報導，美國軍方上週在美國南部邊境的德州設立一個區域，軍隊有權在該區域逮捕非法越境者。

這個區域的設立，使得美國官員取消了自2016年以來，每年由「邊界人權網絡」（Border Network for Human Rights）組織舉辦的「擁抱，不要圍牆」（Hugs, Not Walls）活動。

這場定於母親節前一天舉行的活動，目的是讓美國的無證移民與他們在墨西哥的家人團聚。

「邊界人權網絡」的克魯茲（Irma Cruz）告訴法新社：「我們自2016年來就一直這樣做，沒有任何問題，但現在我們卻被禁止使用這段邊界地區。」

這個團體呼籲已報名參加這項團聚活動的100個家庭，加入在墨西哥邊境城市華雷斯（Ciudad Juarez）舉行的抗議活動，並呼籲在華雷斯城對面的德州城市艾爾帕索（El Paso）的家庭也進行示威。

克魯茲說，在邊界兩側有如此多母親沒能和她們的孩子擁抱。「我們選擇這一天，就是要吸引人們關注這場人道危機事實」。

母親節 移民 美國

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