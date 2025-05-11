美、中貿易談判第1天議程結束 紐時：談判可能決定全球經濟命運
路透10日引述消息人士報導，美國和中國大陸在瑞士日內瓦舉行的貿易談判談到當天夜裡才結束，11日（今天）將續談。
紐約時報10日報導說，此一意義重大的談判，可能決定至今遭美國總統川普關稅戰撼動的全球經濟命運。該報導也說，這次談判雖意義重大，但外界對達成突破的期望很低，並不奢望談判會促成（川普）有意義地調降對外國徵的關稅。
許多分析家預料，此次談判是以確定美、中雙方到底想要什麼，以及接下來談判可以如何進行為主。
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