美媒曝光 川普私下坦承 調停俄烏與以哈衝突「很困難」

華爾街日報九日報導，美國總統川普曾誇口自己必將迅速終結俄烏及以哈戰爭，甚至在一月廿日就任當天就能搞定，但如今他發現解決外國衝突比預期難。他並私下抱怨，俄羅斯總統普亭根本無意止戰，俄烏雙方均不願讓步。

在場人士指稱，川普上上周在其佛州海湖莊園對一群重要金主說，終結俄烏戰爭的作為使他愈來愈感挫折，因此夜不能眠。其中一位金主聽後問道，「你在外交政策上最擔心什麼？」川普答道，普亭在談判時很強硬且想拿下全烏克蘭。

川普還說，處理以哈戰爭也極具挑戰性，很難找到任何解決方案「畢竟雙方已打了一千年」。

另據路透十日報導，英國、法國、德國、波蘭、烏克蘭領袖已在基輔聚首，其後與川普通話；歐烏領袖當天還宣布在川普支持下，同意在十二日無條件停火卅天，並警告普亭若不遵守，將面臨大規模新制裁。川普對此未立即公開評論。

英國首相施凱爾說，「我們這裡所有人和美國一同對普亭疾呼。若他認真想要和平，那他有機會展現這一點」，「別再『如果』、『但是』，別再提條件和拖延」。

美國普度大學教授海恩斯說，若川普沒在去年選戰期間再三開出這類支票，那（外界現在）批評他沒兌現可就不太公平，但事實是他的確有做出承諾。

白宮發言人凱利則聲稱，川普一直高度專注於實現全球和平，阻擋不良分子傷害美國人和盟友，做法也很成功。像（居間的中東國家阿曼六日宣布，美國和）葉門武裝團體青年運動同意停火；四十七名被拘留在海外的美國人已返家；北約組織（NATO）盟邦增加國防支出；中國大陸被嚇阻，還有俄烏戰爭比以往任何時候都更接近和平。