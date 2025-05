美大學土籍生挺巴勒斯坦遭撤簽證被捕 法官下令釋放

在美國大學就讀博士的土耳其籍學生奧茲圖克因美國總統川普打擊校園內挺巴勒斯坦運動,而遭到撤銷簽證並被聯邦幹員逮捕,1名美國聯邦法院法官今天下令將她釋放。

法新社報導,現年30歲的奧茲圖克(RumeysaOzturk)是麻薩諸塞州(Massachusetts)塔弗茲大學(Tufts University)的博士生,她在校刊「塔弗茲日報」(The Tufts Daily)發表與他人共同撰寫的1篇文章,內容針對以色列在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)統治的加薩走廊(Gaza Strip)發動戰爭引起校內學生憤怒,批評校方的處理方式。

之後奧茲圖克的學生簽證遭到美國國務院撤銷,她並在3月25日於人行道上被蒙面的幹員逮捕,影片在網路上流傳掀起民眾怒火,也令人更加擔憂川普執政下的美國言論自由及正當法律程序是否獲得遵守。

美國佛蒙特聯邦地區法院(United States DistrictCourt for the District of Vermont)法官塞申斯(WilliamSessions)今天在庭審時表達相同疑慮,他裁定奧茲圖克在驅逐出境程序進行期間不應受到拘留,應「立即」將她釋放。

土耳其對於法官的決定表示歡迎,白宮則予以譴責。

奧茲圖克今天在路易斯安那州(Louisiana)的拘留所透過視訊出庭。塞申斯在直播的庭審中表示:「繼續(將奧茲圖克)拘留,可能會對我國境內數以百萬計非公民的個人產生寒蟬效應。」

塞申斯說:「他們每個人現在都可能因為害怕突然從家中被帶到拘留所,而避免行使(美國憲法)第一修正案賦予他們的權利。」

塞申斯裁定,由於沒有正當理由繼續拘留奧茲圖克,應立即將她釋放。塞申斯也未對奧茲圖克設下任何旅行限制,她可自由返回位於麻州的住家。