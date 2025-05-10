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川普打擊移民再出招？白宮副幕僚長：「積極考慮」暫停人身保護令

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國白宮政策副幕僚長米勒9日在白宮外向媒體發表談話。路透
美國白宮政策副幕僚長米勒9日在白宮外向媒體發表談話。路透

美國白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）9日表示，川普總統及團隊正在「積極考慮」暫停人身保護令（Habeas corpus），作為政府取締移民行動的一部分。

國會山報報導，米勒在白宮告訴記者，「憲法很明確，而這當然是國家的最高法律，人身保護令的特權可以在入侵時中止。所以，這是我們正在積極考慮的一個選項」。他還說，「這很大程度上取決於法院是否做對的事」。

人身保護令要求當局將被拘留者送至法庭審查，並說明拘留的合法理由。這是移民用於挑戰「外國敵人法」（Alien Enemies Act）驅逐令的重要途徑，也是奧茲圖克（Rumeysa Ozturk）和哈里爾（Mahmoud Khalil）等最近被捕學生用來對抗當局拘留的方式。

美國憲法第一條第九款第二項規定，不得中止人身保護令所保障的特權，惟在叛亂或受到侵犯的情況下，出於公共安全的必要時不在此限。中止人身保護令將引發高度爭議。在美國史上，人身保護令只被中止過4次，分別是內戰期間、重建時期三K黨橫行的南卡州部分地區、1905年菲律賓的2個省及珍珠港事件後的夏威夷。

NBC新聞報導，白宮沒有立即回應澄清請求，即米勒所指的是特定的非法入境人群，還是所有非法入境人士，也沒有評論他所說的法院做「對的事」是什麼意思。

米勒在談話中堅稱，法院對移民案件沒有管轄權，「法院不只是與行政部門交戰，這些激進的無賴法官，法院也與立法部門交戰。所有這些都將影響總統最終做出的選擇」。

保護令 川普 移民 美國

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