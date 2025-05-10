紐時：川普政府擬推行政命令 加速核電廠建設應對電力需求

紐約時報網站9日報導，美國川普政府正考慮頒布多項行政命令，目標是加快核電廠的建設腳步，以因應日益上升的用電需求。

草案指出，美國在核能發展方面已落後於中國，並主張應對聯邦核安法規進行「全面修訂」，以降低新建核電廠的門檻。草案亦提議由國防部擔任主導角色，負責下訂反應爐並將其部署於軍事基地。

其中一項目標是，在2050年前，將全國核電總裝置容量由目前近100GW（吉瓦）提升至400GW，相當於擴增四倍。1吉瓦足以供應約100萬戶家庭的用電。

目前共有四份草案，其文件標記為「決策前草擬」與「審議性文件」。知情人士透露，白宮內部流傳不只這幾份有關核能的潛在行政命令，但目前尚不確定是否會正式頒布其中任何一項。該知情者因未獲授權公開發言而要求匿名。

白宮對是否將發布相關命令未作評論。

川普上任初期即宣布美國進入「國家能源緊急狀態」，理由是全國電力供應無法滿足持續增長的需求，尤其是支撐人工智慧系統所需的資料中心耗能龐大。

Google、微軟、亞馬遜等科技巨頭已表達對核能電力的濃厚興趣，因為核電廠能全天候穩定運轉，這是風力與太陽能等再生能源無法做到的。然而，美國新建核電廠的進程一直十分艱難。

其中一項草擬行政命令批評美國核能管制委員會（NRC）行動遲緩。該委員會為獨立聯邦機構，負責核反應爐的安全審查與設計核准。草案要求NRC對現行法規進行「全面修訂」，並設下18個月的審查時限，決定是否核准新型反應爐。

草案亦呼籲重新檢視對輻射暴露的安全標準，認為目前的限制已超出保護人體健康所需的範圍。

此外，草案還建議由國防部出資，協助資金龐大的次世代核反應爐計畫，作為推動核能建設的另一可行路徑。