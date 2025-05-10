快訊

日職／古林睿煬母親節登板戰樂天 火腿隊有「甜蜜煩惱」

白沙屯媽生氣了？香燈腳搶轎爆推擠…鑾轎突「斷棍」切面超平整

聽新聞
0:00 / 0:00

紐時：川普政府擬推行政命令 加速核電廠建設應對電力需求

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
川普政府計畫透過行政命令加速興建核電廠，圖為美國三哩島核電廠的冷卻塔。紐約時報
川普政府計畫透過行政命令加速興建核電廠，圖為美國三哩島核電廠的冷卻塔。紐約時報

紐約時報網站9日報導，美國川普政府正考慮頒布多項行政命令，目標是加快核電廠的建設腳步，以因應日益上升的用電需求。

草案指出，美國在核能發展方面已落後於中國，並主張應對聯邦核安法規進行「全面修訂」，以降低新建核電廠的門檻。草案亦提議由國防部擔任主導角色，負責下訂反應爐並將其部署於軍事基地。

其中一項目標是，在2050年前，將全國核電總裝置容量由目前近100GW（吉瓦）提升至400GW，相當於擴增四倍。1吉瓦足以供應約100萬戶家庭的用電。

目前共有四份草案，其文件標記為「決策前草擬」與「審議性文件」。知情人士透露，白宮內部流傳不只這幾份有關核能的潛在行政命令，但目前尚不確定是否會正式頒布其中任何一項。該知情者因未獲授權公開發言而要求匿名。

白宮對是否將發布相關命令未作評論。

川普上任初期即宣布美國進入「國家能源緊急狀態」，理由是全國電力供應無法滿足持續增長的需求，尤其是支撐人工智慧系統所需的資料中心耗能龐大。

Google、微軟、亞馬遜等科技巨頭已表達對核能電力的濃厚興趣，因為核電廠能全天候穩定運轉，這是風力與太陽能等再生能源無法做到的。然而，美國新建核電廠的進程一直十分艱難。

其中一項草擬行政命令批評美國核能管制委員會（NRC）行動遲緩。該委員會為獨立聯邦機構，負責核反應爐的安全審查與設計核准。草案要求NRC對現行法規進行「全面修訂」，並設下18個月的審查時限，決定是否核准新型反應爐。

草案亦呼籲重新檢視對輻射暴露的安全標準，認為目前的限制已超出保護人體健康所需的範圍。

此外，草案還建議由國防部出資，協助資金龐大的次世代核反應爐計畫，作為推動核能建設的另一可行路徑。

核能 核電 美國

延伸閱讀

白宮：川普和澤倫斯基通話 盼俄烏同意30天停火

川普中東行前 美國伊朗11日傳進行第4輪核子談判

美中貿易會談將登場 白宮：不會單向調降對中關稅

川普考慮調高富人稅率

相關新聞

紐時：川普政府擬推行政命令 加速核電廠建設應對電力需求

紐約時報網站9日報導，美國川普政府正考慮頒布多項行政命令，目標是加快核電廠的建設腳步，以因應日益上升的用電需求。

川普打擊移民再出招？白宮副幕僚長：「積極考慮」暫停人身保護令

美國白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）9日表示，川普總統及團隊正在「積極考慮」暫停人身保護令（Habeas...

川普考慮調高富人稅率

美國總統川普兩周前才實質否決對富人加稅的構想，但現在他又重新考慮提高最高所得稅率的提案，可能適用於年收入250萬美元以上...

川投顧再現？川普高喊「美經濟將如火箭飆升」：現在就去買美股！

美國總統川普強烈呼籲投資人「現在就去買美股」，聲稱美國經濟即將「像火箭一樣直衝而上」，將出現前所未見的市場行情。他說，若...

台裔柏克萊學者劉金智潔 獲任美國國家工程學院長

美國國家工程學院今天宣布，加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）台裔工學院院長劉金智潔獲任為下一任院長，7月1日就...

美元指數大漲1% 日圓重貶 打146保衛戰

由於美國總統川普表示對降低中國大陸商品關稅持開放態度，美元周四（8日）兌其他貨幣普遍上漲。美國與英國達成貿易框架協議，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。