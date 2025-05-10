美英達成貿易協議 川普：美經濟將飆升 快買股

美國總統川普在8日宣布與英國達成貿易協議的記者會上，呼籲民眾現在就去買股票，宣稱美國經濟即將「像火箭一樣直衝而上」，可望出現前所未見的市場行情。

他表示，若稅改法案順利過關，加上一連串貿易協議陸續推進，將為美股帶來重大利多。

川普8日談話要點

川普被問及是否會與聯準會主席鮑爾會面時，語帶不滿回應，「跟他講話像對牆講話」，並批評鮑爾在其他央行紛紛降息之際依舊按兵不動，並再次戲稱對方為「慢半拍鮑爾」。

不過他也表示，即便如此，美國經濟依然強韌，因為他在第一任期已大幅減稅、放寬監管，奠定穩固基礎。

川普特別強調，正在推動的稅改法案可稱為「一個大又美麗的法案」，將帶來美國歷來規模最大減稅措施，涵蓋企業投資抵減等內容，不僅有利美國企業，也將深化與英國等國經貿合作。他認為，若該法案獲得國會通過，加上即將簽訂的多項貿易協議，將推動美國邁入高速成長新階段。

川普再次強調，「如果這項法案通過，美國經濟將像火箭一樣直衝而上，會出現前所未見的數字」，並直接對投資人喊話「現在就去買股票。」

至於美英貿易協議具體內容，雙方同意維持對等關稅水準於10%，與川普先前在「解放日」宣布一致。美方也同意，英國每年輸美的前10萬輛汽車可適用10%稅率，其餘部分則課徵25%關稅。

美國在鋼鋁領域也對英國作出重大讓步，將對英國鋼鋁製品關稅由25%降至零；英國則把對美國乙醇的19%關稅降為零。

另外，英美雙方也設立牛肉市場准入制度，英國畜牧業者每年將得以零關稅對美出口最多13,000噸牛肉，為英國首度取得這類配額。不過，英國也未放寬食安規範，仍禁止含有生長激素的美國牛肉進口。

至於藥品方面，雖然針對英國藥品關稅細節尚不明朗，但白宮表示，根據最新協議，雙方將攜手建立穩定藥品供應鏈。然而，關稅措施可能不利阿斯特捷利康與葛蘭素史克等英國藥廠。

此外，美方也同意，未來若基於國安理由對特定產業加徵關稅，將對英國提供優惠待遇。目前，美國正對半導體與藥品進口展開相關調查。