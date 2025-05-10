快訊

藝人NONO遭控性侵、猥褻等7罪 士林地院13日宣判...罪行一次看

印巴空戰 美官員：巴國殲10擊落印度2戰機

母親節假期防劇烈天氣 吳德榮：下周一轉晴熱、520再有梅雨鋒侵擾台灣

川普考慮調高富人稅率

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普又重新考慮提高最高所得稅率的提案，可能適用於年收入250萬美元以上的民眾。 （美聯社）
美國總統川普又重新考慮提高最高所得稅率的提案，可能適用於年收入250萬美元以上的民眾。 （美聯社）

美國總統川普兩周前才實質否決對富人加稅的構想，但現在他又重新考慮提高最高所得稅率的提案，可能適用於年收入250萬美元以上的民眾。他9日在自家社群平台發文直言，會接受共和黨議員提案調高富人稅，但也坦承這麼做會有政治風險。

川普表示：「對富人進行『一點點』的加稅，可以幫助中低收入的工人，所以我和其他人都會很慷慨地接受，但問題在於激進左派的民主黨瘋子會到處大作文章。」

英國金融時報（FT）與華爾街日報（WSJ）報導，川普開始和國會共和黨人討論財政方案時，提議對年收入250萬美元以上個人、年收入500萬美元以上家庭所課徵的最高所得稅率，從37%提高到39.6%，也就是回到2017年減稅法案通過前的水準，但適用範圍將縮小，因為今年37%最高所得稅率適用於年收入約62.6萬美元以上的個人、及約75.1萬美元以上的家庭。

不過，這與川普4月23日表態反對提高富人稅率的態度不同，也可能顛覆共和黨幾十年來甚少對高收入者加稅的傳統。

最高所得稅率愈高，共和黨就愈容易避免大砍聯邦醫療補助（Medicaid）支出、也愈容易調降其他稅項，有助弭平共和黨內對減稅財源的歧見。共和黨也想關閉嘉惠另類資產經理人的「附帶收益」（carried-interest）漏洞，以釋出籌措最新減稅法案財源的空間。

稅務基金會估算，提高最高所得稅率，可能影響15萬-20萬戶家庭，未來十年籌措593億美元收入。

同時，共和黨考慮提高各州與地方稅（SALT）的抵減額，眾議院議長強生表示，共和黨人正在討論提高到3萬美元，高於川普2017年減稅法案的1萬美元，相當於大幅減輕許多民眾的稅務負擔。

共和黨 富人 川普

延伸閱讀

美國聯準會官員：川普關稅措施在現代無先例可循

關稅大幅調降？川普發文喊開放市場：對大陸80%關稅似乎很合理

地緣經濟學成必讀新顯學！川普2.0時代求存自保5點須知

暗示晶片關稅？川普嘆：若課50或100%關稅「就不會跑去台灣」

相關新聞

川普考慮調高富人稅率

美國總統川普兩周前才實質否決對富人加稅的構想，但現在他又重新考慮提高最高所得稅率的提案，可能適用於年收入250萬美元以上...

川投顧再現？川普高喊「美經濟將如火箭飆升」：現在就去買美股！

美國總統川普強烈呼籲投資人「現在就去買美股」，聲稱美國經濟即將「像火箭一樣直衝而上」，將出現前所未見的市場行情。他說，若...

台裔柏克萊學者劉金智潔 獲任美國國家工程學院長

美國國家工程學院今天宣布，加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）台裔工學院院長劉金智潔獲任為下一任院長，7月1日就...

美元指數大漲1% 日圓重貶 打146保衛戰

由於美國總統川普表示對降低中國大陸商品關稅持開放態度，美元周四（8日）兌其他貨幣普遍上漲。美國與英國達成貿易框架協議，提...

美「軟實力」之父奈伊88歲逝世 曾推動核不擴散與美日同盟

國際關係領域最具影響力的思想家之一、提出「軟實力」概念的美國學者奈伊（Joseph Nye）六日逝世，享壽八十八歲。

歐盟公布1千億美元報復關稅 揚言與美談判失利將開徵

歐盟8日公布報復性關稅清單，倘若與美國貿易談判失利，準備對價值約1,000億美元的美國商品徵稅，鎖定產品包括波音飛機等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。