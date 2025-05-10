川普考慮調高富人稅率

美國總統川普兩周前才實質否決對富人加稅的構想，但現在他又重新考慮提高最高所得稅率的提案，可能適用於年收入250萬美元以上的民眾。他9日在自家社群平台發文直言，會接受共和黨議員提案調高富人稅，但也坦承這麼做會有政治風險。

川普表示：「對富人進行『一點點』的加稅，可以幫助中低收入的工人，所以我和其他人都會很慷慨地接受，但問題在於激進左派的民主黨瘋子會到處大作文章。」

英國金融時報（FT）與華爾街日報（WSJ）報導，川普開始和國會共和黨人討論財政方案時，提議對年收入250萬美元以上個人、年收入500萬美元以上家庭所課徵的最高所得稅率，從37%提高到39.6%，也就是回到2017年減稅法案通過前的水準，但適用範圍將縮小，因為今年37%最高所得稅率適用於年收入約62.6萬美元以上的個人、及約75.1萬美元以上的家庭。

不過，這與川普4月23日表態反對提高富人稅率的態度不同，也可能顛覆共和黨幾十年來甚少對高收入者加稅的傳統。

最高所得稅率愈高，共和黨就愈容易避免大砍聯邦醫療補助（Medicaid）支出、也愈容易調降其他稅項，有助弭平共和黨內對減稅財源的歧見。共和黨也想關閉嘉惠另類資產經理人的「附帶收益」（carried-interest）漏洞，以釋出籌措最新減稅法案財源的空間。

稅務基金會估算，提高最高所得稅率，可能影響15萬-20萬戶家庭，未來十年籌措593億美元收入。

同時，共和黨考慮提高各州與地方稅（SALT）的抵減額，眾議院議長強生表示，共和黨人正在討論提高到3萬美元，高於川普2017年減稅法案的1萬美元，相當於大幅減輕許多民眾的稅務負擔。