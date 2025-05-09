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川投顧再現？川普高喊「美經濟將如火箭飆升」：現在就去買美股！

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
川普高喊美國經濟將直衝而上，呼籲眾人現在就去買股。路透
川普高喊美國經濟將直衝而上，呼籲眾人現在就去買股。路透

美國總統川普強烈呼籲投資人「現在就去買美股」，聲稱美國經濟即將「像火箭一樣直衝而上」，將出現前所未見的市場行情。他說，若稅改法案順利過關，加上近期一系列貿易協議的推進，將為美股帶來重大利多。

當川普被問及是否會與聯準會主席鮑爾見面時，川普語帶批評表示，「跟他講話像對牆講話」，並抱怨鮑爾在其他央行紛紛降息時仍按兵不動，「慢半拍鮑爾」是他為對方取的綽號。他認為，即便如此，美國經濟仍足夠強健，因為他在第一任期內大幅減稅、放寬監管，打下良好基礎。

川普特別強調，正推動的稅改法案可稱為「一個大又美麗的法案」，將為美國帶來歷來規模最龐大的減稅措施，涵蓋企業投資抵減等內容，不僅對國內企業有利，也將深化與英國等國的經貿合作。他認為，若該法案順利過關，再加上即將簽定的多項貿易協議，美國經濟將進入高速成長的新階段。

川普強調，如果這項法案通過，美國經濟將像火箭一樣直衝而上，會出現前所未見的行情，並直接呼籲投資人「現在就去買股票」，因為美股將受惠於政策紅利、企業獲利提升與投資熱潮。他並指出，民主黨人反對該法案只是為了政治立場，批評他們患有「川普妄想症」，若法案是由其他人提出，早就獲得支持。

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