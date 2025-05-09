梅爾茨與川普通話 同意需迅速解決德美貿易爭端
德國政府發言人指出，本週就任總理的梅爾茨（Friedrich Merz）首度與美國總統川普通話，兩人同意需要迅速解決貿易爭端。
路透社報導，德國政府發言人表示，川普恭賀梅爾茨就任德國總理，梅爾茨也向川普保證「二戰終結80年後，美國仍是德國不可或缺的盟友及夥伴」。
根據這名發言人，川普和梅爾茨同意有必要密切合作，致力終結俄烏戰爭。
然而梅爾茨所屬的保守派贏得2月聯邦選舉以來，他對川普政府採取明顯批判的語氣。
他在選舉當天晚上警告，由於川普政府對歐洲命運漠不關心，歐洲需要擺脫對美國的依賴。
梅爾茨是一位跨大西洋主義者，曾領導一個致力促進德美關係的協會長達十年。他也批評華府在德國競選期間發表「令人極為憤慨」的言論，將其與俄羅斯惡意干預進行比較。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）批評德國情報機構將極右派政黨「德國另類選擇黨」（Alternative fürDeutschland, AfD）列為極端主義團體後，梅爾茨本週稍早敦促川普政府不要干涉德國內政。
他也一直批評川普廣泛的加徵關稅措施，稱此舉對德國的出口導向經濟尤其造成傷害，他呼籲徹底取消歐盟和美國之間的關稅。
德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）今天對國會演說指出：「這無異於雙重的劃時代斷裂，即俄羅斯的侵略戰爭和美國對價值的背叛，這標誌著漫長20世紀的結束。」
他認為，俄羅斯正危及二戰結束及盟軍戰勝納粹德國後建立起來的和平秩序。
梅爾茨指出：「但事實是，所有國家中，在塑造此一秩序上扮演決定性角色的美國，現在卻背離了這種秩序，這是一個全新的衝擊。」
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