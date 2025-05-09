美元指數大漲1% 日圓重貶 打146保衛戰

由於美國總統川普表示對降低中國大陸商品關稅持開放態度，美元周四（8日）兌其他貨幣普遍上漲。美國與英國達成貿易框架協議，提振了市場的風險胃納，避險的日圓在G-10貨幣中表現最差，兌美元重貶1.45%，盤出出現146字頭。英鎊在英國央行降息1碼後，兌美元匯價下跌。

衡量美元兌六種主要貨幣匯價變動的美元指數（DXY）周四收盤大漲1.03%，站回100之上，報100.640。

川普周四宣布美英達成「突破性 」的貿易協議，保留了針對包括汽車在內的英國進口商品的 10%基準關稅。美國與主要貿易夥伴談出第一份貿易協議公告之後，主要避險貨幣之一的日圓，在紐約匯市兌美元應聲觸及四周最低的146.175日圓兌1美元，收盤跌幅縮小至1.45%，守住146關卡，報145.91。

另一個避險貨幣瑞士法郎，兌美國匯價也大跌約1%，報0.83瑞郎兌1美元。

英國央行周四調降利率。由於川普關稅措施對英國經濟成長影響的不確定性，導致英國央行決策官員們意外出現立場分歧；利率決策機制貨幣政策委員會（MPC）後來以5:4的投票結果，贊成降息25個基點（1碼）。英鎊因降息兌美元 匯率回吐稍早漲幅，紐約收跌0.4%，報1英鎊兌1.32美元。

Merk Hard Currency Fund總裁兼投資長Axel Merk表示，「市場認為這美英貿易協議是積極的，因為這代表了川普為友好國家設想了一個10%的關稅基線，除了這以外的任何內容都可以談判」。

BMO Capital Markets美國利率策略主管Ian Lyngen也說：「美英貿易協議和本周末要展開的中美貿易談判，重新點燃了人們的希望，也就是，美國經濟增速可能仍有望避免遭受嚴重衝擊。」

渣打銀行全球G10外匯研究主管Steve Englander認為，美英貿易協議可以作為其他希望與美國簽署貿易協議的國家的範本。他說，「達成一項看起來可行的協議，對風險胃納是積極的」，市場將關心並思考其中有多少內容將適用於其他國家，或者是否會成為其他協議的參考。