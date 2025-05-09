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台幣暴衝曝美政策死結！桑默斯：川普「少逆差、多吸金」根本幻想

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
前美國財長桑默斯說，台幣暴漲背後顯示美國的難題，削減逆差恐衝擊資本流入。路透
前美國財長桑默斯說，台幣暴漲背後顯示美國的難題，削減逆差恐衝擊資本流入。路透

美國財長桑默斯表示，台灣是美國金融資產的重要投資方之一，近期台幣大幅升值凸顯出川普政府尚未解決的一項關鍵挑戰，即美國可能面臨資本流入減少的風險。

本周一台幣創下1988年以來最大單日漲幅，背後原因尚不完全明朗。但市場參與者表示，部分背景是市場預期台灣當局為了和川普達成貿易協議，可能允許台幣升值。台灣是美國十大貿易逆差來源之一，川普曾誓言要削減這類逆差。

桑默斯在接受彭博電視《Wall Street Week》節目主持人David Westin採訪時表示，台灣的情況反映出「我們在資本流入和貿易逆差問題上面臨更廣泛挑戰，從算術角度來說，如果不減少外國資本流入，我們不可能真正解決貿易逆差問題。」

經濟理論認為，貿易逆差通常由資本帳戶盈餘進行平衡。美國財政部數據顯示，去年美國從海外淨吸引投資組合約1.1兆美元，這一數字與美國2023年約1.2兆美元的全年商品貿易逆差基本打平。

目前擔任哈佛大學教授的桑默斯說，「政府沒有意識到，他們對貿易逆差的反感和對資本流入的歡迎其實是自相矛盾的」。

本周稍早，美國財政部長貝森特表示，美國在全球金融體系中扮演核心角色，政府希望讓美國「對國際資本更具吸引力」。

桑默斯表示，「我還沒有聽到這位財政部長就這樣一個問題作出有深度的回應：如果正如他們反覆強調的，美國要減少貿易逆差，那如何獲得維持利率穩定所需的資本流入呢？」

目前，外國投資人持有約30%的美國公債，同時也在企業債和其他證券市場中有重要的占有率。如果海外資本流入減少，將對美國借貸成本形成上行壓力。長期以來，亞洲經濟體既是美國貿易逆差的主要來源，也是資本流入的重要通道。

對於台灣問題，桑默斯指出，考慮到台灣與美國之間的安全關係，賴清德領導下的台灣政府「高度重視與美國的關係」，並願意在貿易上做出一定讓步，降低對美出口競爭力。

桑默斯表示，「這一輪台幣走勢是否包含某種形式的政治交易，這是很多人都努力想搞清楚的問題。由於台灣與美國的安全關係，以及台幣此前匯率管控程度較高，台灣的情況未必對其他經濟體具有參考意義。」

台幣持續走強將使台灣在美國市場的出口競爭力下降，有可能縮小去年達到的740億美元對美商品貿易順差。與此同時，順差累積的另一面是台灣對美國證券的大規模投資。根據美國財政部最新年度統計，台灣持有的美債和其他證券總額接近8,000億美元，幾乎相當於台灣本身的GDP規模。

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