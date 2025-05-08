美英達成貿易協議 川普：「解放日」以來第1個公平互惠協議

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普8日在白宮橢圓辦公室宣布達成美英貿易協議。美聯社
美國總統川普8日在白宮橢圓辦公室宣布達成美英貿易協議。美聯社

美國總統川普8日在白宮橢圓辦公室，宣布和英國達成貿易協議。

川普隨後在自創社群媒體真實社群寫道，「今天對美國是不可思議的一天，因為我們達成第一個公平、開放和互惠的貿易協議。這是我們（美國）過去的總統未曾關心的。我們與強大的盟友英國共同達成自（4月2日）『解放日』以來的首個歷史性貿易協議」。

川普還寫道，「作為該協議的一環，美國將藉由10%的關稅來增加60億美元的對外稅收，為我們偉大的牧場主、農民和生產者，增加50億美元的新出口機會，並透過建立『鋁、鋼鐵貿易區』及安全的藥品供應鏈，加強美、英的國家安全。該協議顯示，只要你尊重美國，並提出認真嚴肅的建議，美國就會敞開大門做生意。更多內容即將推出。敬請期待！」

川普 社群媒體 美國

延伸閱讀

羅比尼說科技勝過關稅 美國經濟長期無懼川普亂流 但Q4恐陷衰退

豐田財測估新年度淨利驟減35% 川普關稅政策成重擔

與英貿易協定是障眼法？經濟專家狠批川普「脫離現實」：製造亂象

川普宣布英美達成貿易協議 英國產業憂喜參半

相關新聞

圖利石油業？凍結電動車充電站「50億資金」 川普遭全美十多州聯手提告

加州官員今天表示，美國總統川普下令凍結國會通過指定用於興建全美電動車充電站的50億美元（約新台幣1514億元）資金，現正...

美英達成貿易協議 川普：「解放日」以來第1個公平互惠協議

美國總統川普8日在白宮橢圓辦公室，宣布和英國達成貿易協議。

歐盟公布1千億美元報復關稅 揚言與美談判失利將開徵

歐盟8日公布報復性關稅清單，倘若與美國貿易談判失利，準備對價值約1,000億美元的美國商品徵稅，鎖定產品包括波音飛機等。

美政治捐款排行出爐！馬斯克「豪撒88億」成最大金主 前十名身分曝光

2024年美國大選可說是「鈔」能力大對決。根據美國政治獻金追蹤網站OpenSecrets的分析，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elo...

南加州高中外爆持刀攻擊 學生1死2傷

美國警方表示，南加州一所高中外今天發生持刀攻擊事件，造成1名學生喪生，另有2人受傷

紐時：川普政府擬軍機遣送無證客至利比亞

紐約時報7日報導，官員透露，川普政府打算出動美軍軍機，把一些無證移民遣送到北非國家利比亞(Libya)，遣返專機最快7日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。