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美「軟實力」之父奈伊88歲逝世 曾推動核不擴散與美日同盟

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
美國學者奈伊（右）逝世。路透
美國學者奈伊（右）逝世。路透

國際關係領域最具影響力的思想家之一、提出「軟實力」概念的美國學者奈伊（Joseph Nye）六日逝世，享壽八十八歲。

金融時報報導，奈伊的學術與政策生涯橫跨六十年，不僅在政治學術界留下深遠貢獻，也曾在二屆美國總統政府中擔任要職，致力推動核不擴散政策及加強美日關係。

他最廣為人知的成就是於一九八○年代提出「軟實力」概念，主張一個國家可以透過吸引力而非強迫或收買來達成目的。奈伊曾批評美國總統川普未能理解此一觀念。

美國前國務卿布林肯說：「很少有人能像奈伊那樣，為我們的知識資本、對世界的理解，以及美國在世界的定位貢獻如此深遠。」

曾任白宮國安會東亞事務資深主任的偉德寧說，奈伊是「能將高度理論化的國際關係思維，轉化為實際政策的完美學者」。

奈伊一九六四年獲哈佛大學博士學位，隨即加入哈佛任教甘迺迪政府學院。他與學者基歐漢共同提出「複雜相互依賴」理論，主張各國經濟往來更加密切，軍事力量不再是彼此關係的主導因素。

在美國前總統卡特任內，奈伊主掌政府的核武不擴散政策，一九八九年至一九九三年間則擔任哈佛貝爾弗科學與國際事務中心主任，持續關注相關議題。

前總統柯林頓上任後，奈伊重返政府，出任國家情報委員會主席與國防部助理部長，負責制定美國全球安全戰略，特別關注亞太地區。他是推動美日同盟的重要人物，當時中國影響力正日益上升。

印太安全事務研究所主席薛瑞福讚揚奈伊的「無數貢獻」，強調美日同盟持續鞏固，「奈伊與已故外交官阿米塔吉功不可沒」。

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