快訊

印巴致命空戰！巴基斯坦擊落5架印度戰機 中國大陸軍工股大漲

2025全球幸福城市 台灣9縣市上榜「台北躋身前10」6都僅1地落選

基隆國民黨部前主委今晚遭收押 罷免涉偽造文書全案已4人

歐盟公布1千億美元報復關稅 揚言與美談判失利將開徵

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
若與美國貿易談判失利，歐盟準備開徵報復性關稅。路透
若與美國貿易談判失利，歐盟準備開徵報復性關稅。路透

歐盟8日公布報復性關稅清單，倘若與美國貿易談判失利，準備對價值約1,000億美元的美國商品徵稅，鎖定產品包括波音飛機等。

歐美貿易談判缺乏進展，歐盟執委會公布關稅清單，可能會鎖定價值950億歐元（1,070億美元）的美國進口品，其中價值105億歐元的進口飛機、103億歐元的進口汽車零件、20億歐元的進口車輛、及約13億歐元的酒品。美國是歐洲葡萄酒的最大市場，歐洲製造商極度擔憂川普關稅將重創酒業。

與此同時，歐盟執委會也表示，將針對川普的對等關稅，向世貿組織（WTO）提起法律申訴。

川普 歐盟 美國 關稅

延伸閱讀

川普宣布英美達成貿易協議 英國產業憂喜參半

美中貿易談判將啟 分析指對中關稅年內有望降至40%

對等關稅暫停時間再現拉貨潮 4月出口寫史上次高

意圖提醒歐盟？習近平訪俄強調「兩國密切關係」

相關新聞

圖利石油業？凍結電動車充電站「50億資金」 川普遭全美十多州聯手提告

加州官員今天表示，美國總統川普下令凍結國會通過指定用於興建全美電動車充電站的50億美元（約新台幣1514億元）資金，現正...

歐盟公布1千億美元報復關稅 揚言與美談判失利將開徵

歐盟8日公布報復性關稅清單，倘若與美國貿易談判失利，準備對價值約1,000億美元的美國商品徵稅，鎖定產品包括波音飛機等。

美政治捐款排行出爐！馬斯克「豪撒88億」成最大金主 前十名身分曝光

2024年美國大選可說是「鈔」能力大對決。根據美國政治獻金追蹤網站OpenSecrets的分析，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elo...

南加州高中外爆持刀攻擊 學生1死2傷

美國警方表示，南加州一所高中外今天發生持刀攻擊事件，造成1名學生喪生，另有2人受傷

紐時：川普政府擬軍機遣送無證客至利比亞

紐約時報7日報導，官員透露，川普政府打算出動美軍軍機，把一些無證移民遣送到北非國家利比亞(Libya)，遣返專機最快7日...

曾主持美大選辯論！CBS女主播丈夫華府經營餐廳 突遭ICE掃蕩

2024年大選期間副總統電視辯論主持人、哥倫比亞廣播公司晚間新聞(CBS Evening News)主播諾拉‧歐唐納(N...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。