歐盟公布1千億美元報復關稅 揚言與美談判失利將開徵

歐盟8日公布報復性關稅清單，倘若與美國貿易談判失利，準備對價值約1,000億美元的美國商品徵稅，鎖定產品包括波音飛機等。

歐美貿易談判缺乏進展，歐盟執委會公布關稅清單，可能會鎖定價值950億歐元（1,070億美元）的美國進口品，其中價值105億歐元的進口飛機、103億歐元的進口汽車零件、20億歐元的進口車輛、及約13億歐元的酒品。美國是歐洲葡萄酒的最大市場，歐洲製造商極度擔憂川普關稅將重創酒業。

與此同時，歐盟執委會也表示，將針對川普的對等關稅，向世貿組織（WTO）提起法律申訴。