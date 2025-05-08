歐盟公布1千億美元報復關稅 揚言與美談判失利將開徵
歐盟8日公布報復性關稅清單，倘若與美國貿易談判失利，準備對價值約1,000億美元的美國商品徵稅，鎖定產品包括波音飛機等。
歐美貿易談判缺乏進展，歐盟執委會公布關稅清單，可能會鎖定價值950億歐元（1,070億美元）的美國進口品，其中價值105億歐元的進口飛機、103億歐元的進口汽車零件、20億歐元的進口車輛、及約13億歐元的酒品。美國是歐洲葡萄酒的最大市場，歐洲製造商極度擔憂川普關稅將重創酒業。
與此同時，歐盟執委會也表示，將針對川普的對等關稅，向世貿組織（WTO）提起法律申訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言