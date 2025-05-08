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圖利石油業？凍結電動車充電站「50億資金」 川普遭全美十多州聯手提告

中央社／ 洛杉磯7日綜合外電報導
美國總統川普（Donald Trump）。歐新社
美國總統川普（Donald Trump）。歐新社

加州官員今天表示，美國總統川普下令凍結國會通過指定用於興建全美電動車充電站的50億美元（約新台幣1514億元）資金，現正遭到十多州聯手提告。

法新社報導，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）說：「總統持續以違憲手段，凍結國會撥給那些他不認同計畫的資金。」

「這次，他非法剝奪了數十億美元電動車充電基礎設施的資金，只為了讓他的石油業朋友獲利。」

2022年，美國國會通過一項大規模基礎建設法案，其中包括協助打造電動車充電站計畫的50億美元資金。

不過，川普1月重返白宮後，立即簽署一系列行政命令，下令凍結這筆資金，還要求美國生產更多的化石燃料。

今天的這項訴訟案主張，川普身為總統，無權改變國會已指定用途的資金。「訴狀要求法院裁定這項命令違法，並永久禁止政府部門凍結這筆資金。」

這項訴訟由全美十多州聯合提出，其中包括加州、科羅拉多州、亞利桑那州、德拉瓦州、夏威夷州、伊利諾州、馬里蘭州、明尼蘇達州、紐澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州、羅德島州、華盛頓州、威斯康辛州、佛蒙特州，以及哥倫比亞特區。

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