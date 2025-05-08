美政治捐款排行出爐！馬斯克「豪撒88億」成最大金主 前十名身分曝光
2024年美國大選可說是「鈔」能力大對決。根據美國政治獻金追蹤網站OpenSecrets的分析，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）一馬當先，以超過2.91億美元（約新台幣88億元）的驚人捐款，成為本屆選舉最大金主。
不只馬斯克捐到破表，前六大金主也全都砸下1億美元（約新台幣30億元）以上的天文數字，而且通通都力挺共和黨。他們包括銀行家梅隆（Timothy Mellon）、賭場大亨阿德爾森（Miriam Adelson）、億萬富翁理查德和伊莉莎白（Richard and Elizabeth Uihlein）、避險基金大佬格里芬（Kenneth Griffin），以及海納國際集團創辦人亞斯（Jeffrey Yass ）夫婦。
而在榜上排第七的，也是知名共和黨金主辛格（Paul Singer），捐了6680萬美元。直到第八名，才終於出現挺民主黨的金主，紐約前市長、彭博創辦人彭博（Michael Bloomberg），以6400萬美元排上榜；Facebook創辦人之一莫斯科維茲（Dustin Moskovitz）則以5100萬美元緊跟在後。
比較特別的是創投公司美國一家私人風險投資公司「a16z」的兩位創辦人安德里森（Marc Andreessen ）和霍羅維茲（Ben Horowitz），他們不像其他人「選邊站」，而是集中火力支持一個「加密貨幣友善派」的團體。另外，民主黨大金主的富豪索羅斯（George Soros）此次並未出現在榜單中，他曾在2022年競選期間，捐出1.79億美元（約新台幣54億元），其中大部分的資金直到2024年才花完。
2024美國選舉捐款排行
1.商業巨頭，馬斯克捐291,482,587美金（約新台幣88億元）
2.銀行家，梅隆捐197,047,200美金（約新台幣59億元）
3.賭場大亨，阿德爾森捐148,304,900美金（約新台幣44億元）
4.億萬富翁，理查德和伊莉莎白捐143,498,936美金（約新台幣43億元）
5.避險基金大佬，格里芬捐108,402,284美金（約新台幣32億元）
6.海納國際集團創辦人，亞斯夫婦捐101,128,680美金（約新台幣30億元）
7.投資管理公司創辦人，辛格捐66,800,800美金（約新台幣20億元）
8.彭博創辦人，彭博捐64,339,734美金（約新台幣19億元）
9.臉書創辦人之一，莫斯科維茲捐50,671,800美金（約新台幣15億元）
10.私人風險投資公司創辦人，安德里森和霍羅維茲捐42,365,113美金（約新台幣12億元）
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