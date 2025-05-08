快訊

朝野協商再交火！韓國瑜嗆柯建銘：自己不吃藥 叫別人去吃藥

半導體關稅疑慮 台積電最後一盤神祕大單摜壓收最低918元

南加州高中外爆持刀攻擊 學生1死2傷

中央社／ 加州聖安娜7日綜合外電報導
圖為校園示意圖。圖/ingimage
圖為校園示意圖。圖/ingimage

美國警方表示，南加州一所高中外今天發生持刀攻擊事件，造成1名學生喪生，另有2人受傷。

美聯社報導，根據聖安娜市（Santa Ana）警方發言人賈西亞（Natalie Garcia）說法，3名聖安娜高中（Santa Ana High School）男學生送醫，其中1人不治，另2人狀況穩定。

學區發言人李爾（Fermin Leal）表示，這起事件發生於今天下午，正值學生放學。這起事件涉及學生和非學生。

賈西亞說，有關當局正在搜捕至少兩名嫌犯，目前不清楚他們與這所學校的關係和犯罪動機。

聖安娜市人口約30萬人，位於洛杉磯東南方約50公里。這所高中約有3000名學生，事發後課後活動和體育活動均已取消。

美國 西亞 關係

延伸閱讀

MiLB／莊陳仲敖搭檔林家正繳6局優質先發 奪本季首勝

知名鞋業品牌Skechers 將以94億美元出售

MLB／全壘打最少的皇家竟然單場7轟 改寫隊史紀錄轟垮金鶯

MiLB／林昱珉結束延長春訓3A出發 首戰5局失2分無關勝敗

相關新聞

南加州高中外爆持刀攻擊 學生1死2傷

美國警方表示，南加州一所高中外今天發生持刀攻擊事件，造成1名學生喪生，另有2人受傷

紐時：川普政府擬軍機遣送無證客至利比亞

紐約時報7日報導，官員透露，川普政府打算出動美軍軍機，把一些無證移民遣送到北非國家利比亞(Libya)，遣返專機最快7日...

曾主持美大選辯論！CBS女主播丈夫華府經營餐廳 突遭ICE掃蕩

2024年大選期間副總統電視辯論主持人、哥倫比亞廣播公司晚間新聞(CBS Evening News)主播諾拉‧歐唐納(N...

資訊已過時 國務院下架各國關係頁面 但保留川普重大聲明

美國務院7日表示，因各國關係網頁上的大部分資料逾兩年未更新，而將頁面歸檔下架。以美台關係網頁為例，含「美國反對任何一方片...

聯邦緝毒署破獲最大規模芬太尼 逮16人、販毒集團首腦落網

哥倫比亞廣播公司(CBS)7日報導，聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)...

川普淡化歐洲貢獻 定5月8日為二戰「勝利日」

美國總統川普今天將5月8月定為慶祝戰勝納粹德國的「勝利日」（Victory Day），並淡化歐洲國家在第二次世界大戰的貢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。