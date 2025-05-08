南加州高中外爆持刀攻擊 學生1死2傷

美國警方表示，南加州一所高中外今天發生持刀攻擊事件，造成1名學生喪生，另有2人受傷。

美聯社報導，根據聖安娜市（Santa Ana）警方發言人賈西亞（Natalie Garcia）說法，3名聖安娜高中（Santa Ana High School）男學生送醫，其中1人不治，另2人狀況穩定。

學區發言人李爾（Fermin Leal）表示，這起事件發生於今天下午，正值學生放學。這起事件涉及學生和非學生。

賈西亞說，有關當局正在搜捕至少兩名嫌犯，目前不清楚他們與這所學校的關係和犯罪動機。

聖安娜市人口約30萬人，位於洛杉磯東南方約50公里。這所高中約有3000名學生，事發後課後活動和體育活動均已取消。