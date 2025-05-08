南加州高中外爆持刀攻擊 學生1死2傷
美國警方表示，南加州一所高中外今天發生持刀攻擊事件，造成1名學生喪生，另有2人受傷。
美聯社報導，根據聖安娜市（Santa Ana）警方發言人賈西亞（Natalie Garcia）說法，3名聖安娜高中（Santa Ana High School）男學生送醫，其中1人不治，另2人狀況穩定。
學區發言人李爾（Fermin Leal）表示，這起事件發生於今天下午，正值學生放學。這起事件涉及學生和非學生。
賈西亞說，有關當局正在搜捕至少兩名嫌犯，目前不清楚他們與這所學校的關係和犯罪動機。
聖安娜市人口約30萬人，位於洛杉磯東南方約50公里。這所高中約有3000名學生，事發後課後活動和體育活動均已取消。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言