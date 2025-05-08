曾推動核不擴散與美日同盟！「軟實力」之父奈伊逝世 享壽88歲

國際關係領域最具影響力的思想家之一、提出「軟實力」（soft power）概念的美國學者奈伊（Joseph Nye）逝世，享壽88歲。

金融時報報導，奈伊的學術與政策生涯橫跨60年，不僅在政治學術界留下深遠貢獻，也曾在2屆美國總統政府中擔任要職，致力推動核不擴散政策及加強美日關係。

他最廣為人知的成就是於1980年代提出「軟實力」概念，主張一個國家可以透過吸引力而非強迫或收買來達成目的——奈伊曾批評美國總統川普未能理解此一觀念。

美國前國務卿布林肯（Antony Blinken）表示：「很少有人能像奈伊那樣，為我們的知識資本、對世界的理解，以及美國在世界的定位貢獻如此深遠。」

奈伊的職涯穿梭於理論與政策之間，這樣的經歷也使他對美國外交政策的運作有獨到見解。曾任白宮亞洲事務顧問的前中情局中國問題專家韋德寧（Dennis Wilder）指出：「他是那種能夠將高度理論化的國際關係思維，轉化為實際政策的完美學者。」

奈伊於1964年獲哈佛大學博士學位，隨即加入哈佛並成為現代甘迺迪政府學院的創校教員之一，該校如今是培育政策人才的搖籃。

他與學者基歐漢（Robert Keohane）共同提出「複雜相互依賴」（complex interdependence）理論，主張各國經濟往來愈發密切，軍事力量不再是彼此關係的主導因素。

在前總統卡特任內，奈伊主掌政府的核不擴散政策，1989年至1993年間則擔任哈佛貝爾弗科學與國際事務中心主任，持續關注相關議題。

前總統科林頓上任後，奈伊重返政府，出任國家情報委員會主席與國防部助理部長，負責制定美國全球安全戰略，特別關注亞太地區。他是推動美日同盟的重要人物，當時中國影響力正日益上升。

印太安全事務研究所主席薛瑞福（Randall Schriver）讚揚奈伊對美國國家安全的「無數貢獻」，強調美日同盟的持續鞏固，「奈伊與已故外交官阿米塔吉（Richard Armitage）功不可沒」。

離開公職後，奈伊擔任哈佛大學甘迺迪學院院長近10年。現任院長魏因斯坦（Jeremy Weinstein）表示：「奈伊是一位獨一無二的學者、具遠見的院長、也是一位投入的導師。」、「即便在歷史深厚的甘迺迪學院，奈伊依然是轉型關鍵人物。他不僅形塑了這所學校的樣貌，更徹底改變了國際關係這門學科。」