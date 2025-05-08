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川普關稅可能延遲降息一年！專家解讀美聯準會主席鮑爾的隱諱暗示

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾。美聯社
美國聯準會主席鮑爾。美聯社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾明確表示，在貿易政策走向更明朗之前，他不會倉促降息。金融專欄作家亞蘭茲（Brett Arends）解讀，鮑爾異常謹慎的措辭暗示，川普的關稅政策可能導致聯準會延遲降息時程「至少一年」。

亞蘭茲指出，鮑爾說，關稅可能導致聯準會達成政策目標的時間拖慢「至少接下來，讓我們說，一年」，這意味如果關稅讓物價降不降來，通膨率降不到2%的目標，那今年別想降息了。不過，鮑爾馬上補充，這只是可能性之一，最後「取決於關稅的具體影響」。

但這番表述太隱晦，市場當下並無明顯反應，利率期貨數據顯示，市場對2026年4月和5月的利率預測與聯準會開會之前幾乎無異。  

亞蘭茲還注意到，過去一個月屢遭川普公開喊要開除的鮑爾在周三的記者會中巧妙回擊川普。

鮑爾沒明說川普正在搞垮拜登留下的穩健經濟，但話裡話外都在做對比：他指出現在的經濟面臨新的不確定性，以及通膨、失業與衰退的三重風險，相較下，此前經濟「穩健成長」，還「深具韌性」。

 

川普 聯準會 鮑爾

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