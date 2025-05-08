創造「軟實力」一詞！美國學術泰斗奈伊逝世享壽88歲

美國哈佛大學今天宣布名譽教授奈伊（Joseph Nye）過世，享壽88歲。奈伊是一位多才多藝且頗具影響力的政治學家及美國政策制定者，「軟實力」一詞便是由他所創造。

法新社報導，奈伊昨天與世長辭，他於1964年進入哈佛大學（Harvard University）任教，曾擔任哈佛甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）院長，並在前總統卡特（Jimmy Carter）與柯林頓（Bill Clinton）任內擔任政府職務。

這位新自由主義思想家共撰寫了14本書和200多篇期刊文章，研究領域涵蓋軍備控制與泛非主義等，但他最廣為人知的是在1980年代末期提出「軟實力」一詞。

軟實力指的是國家透過吸引力來取得主導地位的概念，此一理念如今遭到美國總統川普嘲弄。

相較於武力與經濟制裁等「硬實力」，軟實力包括能夠贏得他人支持的價值與文化。

奈伊在2004年出版的著作中提到這個主題時寫道：「軟實力，是讓別人也想得到你所追求的結果，是一種吸引力，而非強迫他人。」

他舉出的例子，包括前總統小羅斯福（Franklin D.Roosevelt）推行「睦鄰政策」後，美國在拉丁美洲的影響力日益增強；相反地，儘管蘇聯的硬實力日益壯大，莫斯科卻因為殘暴統治而失去了對東歐的控制。

川普自今年1月重返白宮以來，大幅削弱了美國的軟實力，包括取消對外援助、打壓國際學生，並試圖增加軍事開支。

奈伊今年2月接受法新社訪問，談及他如何看待川普的第2任期時寫道：「川普其實不是很了解權力，他只把這看作是脅迫與交易。」

他透過電子郵件說：「他把短期成果誤認為長期效應。強硬的脅迫權力（例如關稅威脅）或許在短期內奏效，但從長遠來看，卻會促使他國減少對美國的依賴。」

「我們過去80年的成功，也有賴於自身的吸引力。」

但他表示，美國的軟實力過去也曾經歷過不同的週期性變化，例如在越戰期間，美國一度不受歡迎。

他寫道：「川普卸任後，我們或許能恢復一些聲望，但他已經破壞了人們對美國的信任。」

奈伊承認，單靠軟實力有其局限性。他在書中寫道：「優質的葡萄酒和起司無法保證法國的吸引力，口袋怪獸（Pokemon）遊戲的流行，也不能保證日本能達成他們希望的政策成果。」

外界認為，倘若凱瑞（John Kerry）在2004年贏得總統大選，奈伊可能會是國家安全顧問人選。他也特別關注日本事務，前總統歐巴馬（Barack Obama）甚至考慮任命他擔任駐日大使。

奈伊擔任政府職務期間大多聚焦核政策。他認為，核武的風險本可嚇阻主要強權參與第一次世界大戰，但自冷戰結束以來，核武擴散帶來了新的危險。

哈佛大學學者艾利森（Graham Allison）在聲明中說：「他（奈伊）最自豪的是在卡特和柯林頓政府時期，在理智和實踐上為防止核戰爭做出的貢獻。」