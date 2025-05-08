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白宮說美國已擬妥成立主權財富基金計畫 但尚未定案

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
白宮表示美國財政部和商務部已擬妥成立主權財富基金的計畫。歐新社
白宮表示美國財政部和商務部已擬妥成立主權財富基金的計畫。歐新社

白宮發言人周三表示，美國財政部和商務部已擬妥成立主權財富基金的計畫，但尚未拍板定案。

白宮發言人發布新聞稿說：「按總統川普指示，政府致力於動用一切可用工具，以保障美國的國安與經濟安全。」

主權財富基金是由國家擁有的投資機制，主要扮演投資帳戶或開發機制，或兼具兩者的角色。

美國總統川普今年2月下令成立主權財富基金，並表示，美國從關稅收入獲得的資金，可做為基金的基礎。

財政部長貝森特2月也曾表示，這項計畫將把美國政府目前擁有的資產「轉為美國人民所有」。

他當時說：「我們會結合流動性資產，以及在國內持有的其他資產，努力釋出讓美國人民受益。」

主權 美國 財富

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