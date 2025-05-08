Fed 決策／ 鮑爾絲毫不為川普施壓所動 五要點一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾記者會後，美國金融市場反映溫和。路透
鮑爾記者會後，美國金融市場反映溫和。路透

聯邦公開市場委員會（FOMC）周三利率決策和聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）記者會的五大重點摘錄如下：

1. 聲明說失業上升和通膨升溫的風險已經升高

決策官員一致決議維持基準利率不變，目標區間為4.25%至4.5%，並在聲明中說「有關經濟前景不確定性已進一步增加」，並判斷「失業上升和通膨升溫的風險已經升高」。

2. 鮑爾重申不急於降息

鮑爾重申他近月來對是否可能恢復降息的說法，他說：「我們不認為有必要急於行動。」他說，有些情況適合降息，有些則應按兵不動，「我無法自信地說我知道」會是哪一種情況。

3. 川普施壓「絲毫不影響我們的職責」

面對總統川普施壓要求降息，鮑爾表示這「絲毫不影響我們的職責」，他還說從未主動要求與任何總統會面，「而且我永遠不會這麼做」。

4. 鮑爾預期第1季GDP會上修

鮑爾呼應川普政府官員的看法，預期較上季下滑的第1季GDP數據會上修。他認為就業成長「表現良好」、薪資「狀況不錯」，裁員也不算多。至於通膨，雖然仍高於聯準會目標，但目前「橫盤整理，處於相對低檔」。

5. 金融市場反應溫和

消息公布後，美國公債價格上揚，漲幅溫和，基準10年期公債殖利率從周二的4.305%降至4.272%。金價較周二創下的紀錄水準回落0.9%，至每英兩3,381.40美元。標普500指數上漲0.4%，道瓊工業指數上漲約285點，漲幅0.7%。科技股集中的那斯達克綜合指數上漲0.3%。

指數 通膨 鮑爾

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