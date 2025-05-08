川普：不會以取消高關稅 讓中國上談判桌

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

彭博資訊報導，美國總統川普7日告訴記者，他不會以降低關稅的方式，讓北京願意坐上談判桌，進行貿易協商。

就在市場屏息以待聯準會（Fed）的利率決策時，川普又有最新發言。記者問到，他是否願意收回對陸貨145%的關稅，以便讓中國坐上談判桌時，他回答：「不」。他又說，「中國應該重新評估是誰提出了會面要求」。

路透報導，川普還說，他很快就會宣布，美國是否會鬆綁對部分波灣國家的晶片出口限制，「我們可能會那麼做，而且很快就會宣布」。

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