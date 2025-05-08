川普：不會以取消高關稅 讓中國上談判桌
彭博資訊報導，美國總統川普7日告訴記者，他不會以降低關稅的方式，讓北京願意坐上談判桌，進行貿易協商。
就在市場屏息以待聯準會（Fed）的利率決策時，川普又有最新發言。記者問到，他是否願意收回對陸貨145%的關稅，以便讓中國坐上談判桌時，他回答：「不」。他又說，「中國應該重新評估是誰提出了會面要求」。
路透報導，川普還說，他很快就會宣布，美國是否會鬆綁對部分波灣國家的晶片出口限制，「我們可能會那麼做，而且很快就會宣布」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言