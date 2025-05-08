聽新聞
0:00 / 0:00

Fed利率按兵不動 警告通膨和失業皆升的風險增

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
聯準會（Fed）7日宣布基準利率維持在4.25%至4.50%之間不變，符合市場預期。 路透
聯準會（Fed）7日宣布基準利率維持在4.25%至4.50%之間不變，符合市場預期。 路透

聯準會（Fed）在美東時間7日下午2時（台灣8日凌晨2時）宣布利率按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在4.25%至4.50%之間不變，符合市場預期。此決議無異議通過。

聯準會在會後聲明中表示，此時央行正與川普政府關稅政策帶來的效應搏鬥，而通膨和失業率同時上揚的風險已經提高，導致經濟展望更不明確，所幸經濟整體而言「持續以強勁的速度擴張」。Fed並在聲明中解釋，上季GDP之所以陷入負成長，主要是企業和家庭趕在進口關稅實施前搶貨，導致進口創紀錄。

聯準會不忘重申，將繼續注意通膨和就業的風險。

市場目前預期，Fed今年自7月起有望降息三次，美國銀行（BofA）經濟學家Claudio Irigoyen則認為，降息時間最好能延就延。他稱，通膨上升和經濟活動下降將導致停滯性通膨局面，聯準會的工作將更加棘手，因此應優先考慮通膨風險且鞏固自身的信譽；除非活動數據大幅下滑，否則聯準會應推遲降息。

Fed主席預定2:30舉行記者會。

聯準會 通膨

延伸閱讀

大陸分析師評增量政策：抵關稅衝擊 爭美中談判籌碼

大陸央行逾半年後再次降準降息 明確貨幣寬鬆立場應對關稅衝擊

IMF提貿易戰建議：中國應擺脫出口導向模式

中美博弈和俄烏戰爭影響 獲取短期超額報酬靠「戰術資產配置」

相關新聞

美聯準會主席：利率政策維持不變

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）7日表示，雖然市場充滿不確定性，但整體經濟仍相當穩固，失業率維...

向陸方釋出善意、先降關稅？川普：不要

美中代表即將在周末展開經貿對話，美國總統川普7日表示，他不願先降低對中關稅。

美中周末經貿對話 范斯：大陸主動聯繫

美國副總統范斯（JD Vance）7日表示，美中之間沒有針對台灣議題討論戰略協議；對於美中經貿代表即將於本周末對話，范斯...

白宮是否有意和中國就台灣達戰略協議？范斯：未有討論

紐約時報報導，美國副總統范斯7日在華府被問到他和白宮是否有興趣與中國大陸達成「一項戰略協議，甚至可能有關台灣」；范斯對此...

美進出口量暴跌 大豆玉米等主要農產品首當其衝

美國總統川普的關稅政策衝擊貿易之際，企業減少向全球製造合作夥伴下訂單，造成美國進口量驟降，全美出口量也隨之下滑。數據顯示...

川普又有重大消息？美媒曝：將幫波斯灣改名「阿拉伯灣」

美國總統川普繼數月前把「墨西哥灣」更名為「美國灣」，又傳將在下周出訪沙烏地阿拉伯等波灣國家時，宣布將「波斯灣」改名為「阿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。