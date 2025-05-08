Fed利率按兵不動 警告通膨和失業皆升的風險增

聯準會（Fed）在美東時間7日下午2時（台灣8日凌晨2時）宣布利率按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在4.25%至4.50%之間不變，符合市場預期。此決議無異議通過。

聯準會在會後聲明中表示，此時央行正與川普政府關稅政策帶來的效應搏鬥，而通膨和失業率同時上揚的風險已經提高，導致經濟展望更不明確，所幸經濟整體而言「持續以強勁的速度擴張」。Fed並在聲明中解釋，上季GDP之所以陷入負成長，主要是企業和家庭趕在進口關稅實施前搶貨，導致進口創紀錄。

聯準會不忘重申，將繼續注意通膨和就業的風險。

市場目前預期，Fed今年自7月起有望降息三次，美國銀行（BofA）經濟學家Claudio Irigoyen則認為，降息時間最好能延就延。他稱，通膨上升和經濟活動下降將導致停滯性通膨局面，聯準會的工作將更加棘手，因此應優先考慮通膨風險且鞏固自身的信譽；除非活動數據大幅下滑，否則聯準會應推遲降息。

Fed主席預定2:30舉行記者會。