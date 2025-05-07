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白宮是否有意和中國就台灣達戰略協議？范斯：未有討論

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國副總統范斯7日在華府出席慕尼黑安全會議的活動。路透
美國副總統范斯7日在華府出席慕尼黑安全會議的活動。路透

紐約時報報導，美國副總統范斯7日在華府被問到他和白宮是否有興趣與中國大陸達成「一項戰略協議，甚至可能有關台灣」；范斯對此迴避給出答案，僅說並未和北京討論台灣問題。

紐時指出，范斯7日在全球安全會議「慕尼黑領袖會議」（Munich Leaders Meeting）發言。范斯做前述答覆後，改談貿易問題，表示在極複雜供應鏈的世界，美國「不能仰賴不把我們最佳利益放心上的國家」，並說美國對中國貿易情況難以長期持續。

紐約時報 美國 范斯

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