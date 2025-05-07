白宮是否有意和中國就台灣達戰略協議？范斯：未有討論
紐約時報報導，美國副總統范斯7日在華府被問到他和白宮是否有興趣與中國大陸達成「一項戰略協議，甚至可能有關台灣」；范斯對此迴避給出答案，僅說並未和北京討論台灣問題。
紐時指出，范斯7日在全球安全會議「慕尼黑領袖會議」（Munich Leaders Meeting）發言。范斯做前述答覆後，改談貿易問題，表示在極複雜供應鏈的世界，美國「不能仰賴不把我們最佳利益放心上的國家」，並說美國對中國貿易情況難以長期持續。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言