美進出口量暴跌 大豆玉米等主要農產品首當其衝

美國總統川普的關稅政策衝擊貿易之際,企業減少向全球製造合作夥伴下訂單,造成美國進口量驟降,全美出口量也隨之下滑。數據顯示,農業部門及大豆、玉米和牛肉等主要農產品受到的打擊最為嚴重。

美國財經媒體CNBC報導,貿易追蹤機構Vizion分析美國總統川普關稅生效前後5週的美國出口貨櫃預訂資料。最新數據顯示,自今年1月起,美國對全球出口量開始下滑,如今全美各地港口幾乎都有同樣情況,美國對中國出口量更是銳減。

美國農業部門持續警告「危機」即將出現,而港口數據也進一步顯示美國將產品運往全球市場的能力不足。俄勒岡州(Oregon)的波特蘭港(Port ofPortland)出口量暴跌51%,是全美降幅最大的港口;作為主要農產品出口港的華盛頓州塔科馬港(Port ofTacoma)則下滑了28%。塔科馬港的玉米與大豆等農產品出口主要運往日本、中國與韓國。

有些港口出口降幅較小,例如休士頓港(Port ofHouston)和西雅圖港(Port of Seattle)的出口量分別下滑3%和3.5%。但Vizion戰略業務發展副主管崔西(Ben Tracy)指出:「顯而易見,幾乎所有美國出口都受到衝擊」。

Vizion指出,貿易數據顯示,洛杉磯港(Port of LosAngeles)的出口降幅超過17%;喬治亞州薩凡納港(Port of Savannah)下滑13%;吉尼亞州諾福克港(Port of Norfolk)下滑12%。

加州奧克蘭港(Port of Oakland)作為美國國際冷藏貨物的主要港口,也在出口方面扮演重要角色。美國農產品也經由洛杉磯、加州長堤(Long Beach)、紐約/紐澤西(New Jersey)、休士頓和西雅圖/塔科馬等港口出口。

CNBC指出,出口下滑與抵美貨櫃船數量減少有關。隨著各行各業紛紛取消製造訂單,部分中國工廠減產,貨船停止進入美國。此外這也與美國貿易政策引發全球需求變化有關,美國進口現仍持續下降。Vizion追蹤的港口資料顯示,從4月21日到4月28日這週,美國港口的貨櫃量比前1週少了43%。

Vizion執行長韓德森(Kyle Henderson)表示:「自2020年夏季以來,我們還沒有見過這種情況。這意味原本預計在未來6到8週內抵達的貨物根本無法送達。由於關稅推高成本,小型企業暫停下訂單。過去曾有可靠運輸管道的商品現在價格翻了1倍,迫使進口商做出艱難抉擇。」

南加州海事交易所(Marine Exchange of SouthernCalifornia)執行主任盧提特(Kipling Louttit)近日也透過聲明警告,美國到港船舶和貨櫃數量減少,將導致勞工、卡車、火車等供應鏈的其他環節人力過剩,這些人「將因為到港貨物量減少而失業」。