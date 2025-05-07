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美進出口量暴跌 大豆玉米等主要農產品首當其衝

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
數據顯示，美國農業部門及大豆、玉米和牛肉等主要農產品受到的打擊最為嚴重。。（路透）
數據顯示，美國農業部門及大豆、玉米和牛肉等主要農產品受到的打擊最為嚴重。。（路透）

美國總統川普的關稅政策衝擊貿易之際，企業減少向全球製造合作夥伴下訂單，造成美國進口量驟降，全美出口量也隨之下滑。數據顯示，農業部門及大豆、玉米和牛肉等主要農產品受到的打擊最為嚴重。

美國財經媒體CNBC報導，貿易追蹤機構Vizion分析美國總統川普關稅生效前後5週的美國出口貨櫃預訂資料。最新數據顯示，自今年1月起，美國對全球出口量開始下滑，如今全美各地港口幾乎都有同樣情況，美國對中國出口量更是銳減。

美國農業部門持續警告「危機」即將出現，而港口數據也進一步顯示美國將產品運往全球市場的能力不足。俄勒岡州（Oregon）的波特蘭港（Port ofPortland）出口量暴跌51%，是全美降幅最大的港口；作為主要農產品出口港的華盛頓州塔科馬港（Port ofTacoma）則下滑了28%。塔科馬港的玉米與大豆等農產品出口主要運往日本、中國與韓國。

有些港口出口降幅較小，例如休士頓港（Port ofHouston）和西雅圖港（Port of Seattle）的出口量分別下滑3%和3.5%。但Vizion戰略業務發展副主管崔西（Ben Tracy）指出：「顯而易見，幾乎所有美國出口都受到衝擊」。

Vizion指出，貿易數據顯示，洛杉磯港（Port of LosAngeles）的出口降幅超過17%；喬治亞州薩凡納港（Port of Savannah）下滑13%；吉尼亞州諾福克港（Port of Norfolk）下滑12%。

加州奧克蘭港（Port of Oakland）作為美國國際冷藏貨物的主要港口，也在出口方面扮演重要角色。美國農產品也經由洛杉磯、加州長堤（Long Beach）、紐約/紐澤西（New Jersey）、休士頓和西雅圖/塔科馬等港口出口。

CNBC指出，出口下滑與抵美貨櫃船數量減少有關。隨著各行各業紛紛取消製造訂單，部分中國工廠減產，貨船停止進入美國。此外這也與美國貿易政策引發全球需求變化有關，美國進口現仍持續下降。Vizion追蹤的港口資料顯示，從4月21日到4月28日這週，美國港口的貨櫃量比前1週少了43%。

Vizion執行長韓德森（Kyle Henderson）表示：「自2020年夏季以來，我們還沒有見過這種情況。這意味原本預計在未來6到8週內抵達的貨物根本無法送達。由於關稅推高成本，小型企業暫停下訂單。過去曾有可靠運輸管道的商品現在價格翻了1倍，迫使進口商做出艱難抉擇。」

南加州海事交易所（Marine Exchange of SouthernCalifornia）執行主任盧提特（Kipling Louttit）近日也透過聲明警告，美國到港船舶和貨櫃數量減少，將導致勞工、卡車、火車等供應鏈的其他環節人力過剩，這些人「將因為到港貨物量減少而失業」。

美國 貨櫃

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