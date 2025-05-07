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8天來第二起！美海軍杜魯門號航艦F/A-18F戰機降落失敗墜海

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍一架隸屬於VFA-11的F/A-18F超級大黃蜂戰機2022年降落在杜魯門號航艦的飛行甲板上。資料照片。路透
美國海軍一架隸屬於VFA-11的F/A-18F超級大黃蜂戰機2022年降落在杜魯門號航艦的飛行甲板上。資料照片。路透

NBC新聞7日報導，2名美國官員透露，美國海軍一架戰機前一天折損於紅海，原因是從杜魯門號航艦（USS Harry S. Truman）上掉進海中，也是該艦8天來第2起戰機落海事件。

前述官員表示，此次落海的戰機是一架雙座的F/A-18F超級大黃蜂戰機，事件則發生在當地時間晚上9時45分左右。該架戰機當時正在著陸，卻衝出甲板墜入大海。

軍聞網站The War Zone引述CNN報導指出，機上飛官與武器系統官（WSO）都及時彈射逃生，由直升機救起，只受到輕傷。

The War Zone指出，出事的F/A-18F戰機來自暱稱「紅色開膛手」（Red Rippers）的第11戰鬥攻擊機中隊（VFA-11）。其中一位官員向NBC新聞表示，在這起著陸失敗事件中，該架戰機未能勾住攔截索，即所謂的「攔阻失敗」。

整起事件正在調查中，但一名官員指出，根據初步報告，這架戰機的尾鉤未能勾住減緩飛機速度的攔截索，進而繼續朝艦首方向墜入海中。

根據此前新聞，正在協助打擊葉門叛軍「青年運動」的杜魯門號，4月28日也發生一架F/A-18E超級大黃蜂戰機和一輛拖車落海，造成一名水兵輕傷。當時，拖車操作人員無法控制該架戰機，導致兩者一同落海。

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